App terremoto per notifiche in tempo reale: le migliori per iPhone e Android

L’ultimo terremoto registratosi ieri 16 agosto in Molise (5.2 gradi di magnitudo), con epicentro a Montecilfone (Campobasso) ha seminato un bel po’ di panico (non si segnalano danni a persone, ma solo qualche lieve lesione agli edifici più datati. La scossa si è fatta sentire anche in Abruzzo, Campania e nel basso Lazio. Molti turisti, allarmati, hanno deciso di passare la notte in macchina, preoccupati per quello che sarebbe potuto accadere. Immaginiamo che, dato la spavento e la preoccupazione per eventuali scosse successive (badate bene, non è detto che si verifichino, questa è solo una mera precauzione), siate in cerca di una qualche app terremoto che vi permetta di ricevere notifiche in tempo reale nel caso in cui si verifichino altri episodi (speriamo proprio di no).

Il programma per Android più completo sembra essere ‘Rilevatore Terremoto – Allerte in tempo reale‘ (il download è gratuito, ma esistono anche altri abbonamenti a pagamento, con prezzi variabili, per avere accesso ad un sistema di notifica con alert prioritario). Abbiamo scelto quest’applicazione per la sua facilità di utilizzo, oltre che per la completezza delle informazioni fornite (potrete voi stessi registrare segnalazioni delle attività sismiche da voi sperimentate, indicando anche l’intensità della scossa).

Quale potrebbe essere la controparte per iPhone? Senz’altro l’app ‘Terremoto’, in grado di offrirvi fin da subito una mappa completa con le relative localizzazioni sismiche, ed aggiornamenti in tempo reale dai luoghi dell’attività. L’applicativo è gratuito, ma ne esiste anche una versione a pagamento acquistabile in-app che consente la visualizzazione degli ultimi terremoti verificatosi anche in Paesi diversi dall’Italia, oltre che alla ricezione di comode notifiche push, che potrete attivare con un semplice click. Potrete scaricare da questa pagina l’iterazione gratuita, per poi decidere con tutta calma se vale la pena passare alla ‘Pro’.