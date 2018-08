La disponibilità di Vasco Rossi coi fan in spiaggia a Castellaneta è spontanea? “Non mi paga nessuno” (video)

Durante le sue vacanze pugliesi a Castellaneta Marina, Vasco Rossi incontra i fan in spiaggia praticamente tutti i giorni, concedendosi alla folla per autografi, foto e saluti. Un’abitudine diventata ormai quotidiana, con piccoli gruppi di sostenitori che lo aspettano in riva al mare al ritorno dai suoi allenamenti mattutini sperando in una foto ricordo e una stretta di mano del rocker, che puntualmente cerca di non deludere nessuno.

Una consuetudine raccontata sui canali social dell’artista, Facebook e Instagram, con brevi clip che in una sorta di diario quotidiano mostrano gli incontri con i “bagnanti festanti“, come è solito chiamarli il Blasco, sulle spiagge pugliesi. In realtà si tratta di un’abitudine già consolidata a Zocca, nel modenese, dove Vasco Rossi si è fermato dopo il tour negli stadi di quest’estate per stare con la famiglia: davanti alla sua villetta, il rocker ha accolto ogni giorno decine di persone, facendosi aiutare dalle sue guardie del corpo ad organizzare dei brevi incontri per autografi e selfie ogni mattina, ribattezzando quella routine “Vasco Non Stop Summer Tour at home”. Da agosto succede lo stesso a Castellaneta Marina, località sullo Ionio scelta dal cantautore per le sue vacanze e in passato anche per le prove dei suoi tour.

Tra i tanti apprezzamenti per la disponibilità che la rockstar mostra nei confronti del suo pubblico, c’è però anche chi si chiede se vi sia un profitto dietro queste iniziative, insinuando il dubbio che non siano disinteressate.

Ad un commento ad un video apparso sulla sua pagina Instagram, in cui gli si chiedeva quale fosse il ritorno economico della sua disponibilità ad incontrare i fan praticamente ogni giorno, il rocker ha risposto precisando di essere spontaneamente pronto ad accontentare quanti lo aspettano in spiaggia per puro piacere: “No non mi paga nessuno. La mia disponibilità è assolutamente spontanea” ha commentato il cantante (o chi cura il suo canale Instagram).

Certo, l’engagement generato sui social da foto e video che lo ritraggono in mezzo alla gente è già di per sé, innegabilmente, un valore in termini di promozione della propria immagine e sicuramente il riscontro ottenuto dai contenuti postati sui social in questi mesi ha spinto lo staff del Blasco a continuare ad aggiornare il diario social dell’artista con momenti conviviali con i fan. Ma nessun accordo commerciale è alla base di questa scelta, assicura il rocker, che tornerà in concerto nel 2019 con un nuovo tour negli stadi.