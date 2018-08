Svelati gli ospiti di Festival Show a Trieste il 1° settembre, da Il Volo a The Kolors e Benji e Fede

Gli ospiti di Festival Show a Trieste sono finalmente ufficiali. Il palco della manifestazione è pronto ad accogliere l’atto conclusivo della kermesse con una serie di ospiti attesissimi, a cominciare da Il Volo che sono già stati annunciati come ospiti speciali della finalissima del 1° settembre.

I tre artisti sono in procinto di tornare con un progetto del tutto nuovo con il quale festeggeranno i primi 10 anni di carriera, con la promessa che sarà qualcosa di molto particolare legato al mondo latino. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono quindi i grandi protagonisti della finale di Festival Show, che si terrà a Trieste il 1° settembre prossimo.

Tra gli ospiti anche i The Kolors, già sul palco della kermesse a Mestre, con il brano Come le onde, che hanno portato in radio in collaborazione con J-Ax con il quale hanno realizzato il featuring. Si tratta di un nuovo esperimento in italiano dopo Frida (Mai, mai, mai) che hanno portato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo con la conduzione di Claudio Baglioni.

E ancora Benji e Fede, ora impegnati nella preparazione dei due grandi live che terranno nel mese di novembre al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago e per i quali sono già in vendita i biglietti.

Ospite di Festival Show a Trieste anche Thomas, ormai una vecchia conoscenza di quel palco, ed Emma Muscat, reduce dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che le ha fatto conquistare un contratto con Warner Music Italia.

Concludono la lista Shade, Federica Carta e Fausto Leali, che saranno tra i protagonisti dell’ultima tappa per il 2018 di Festival Show in programma a Trieste. La manifestazione potrà essere seguita in streaming sulle frequenze di Radio Bella e Monella e Radio Birikina, media partner della storica organizzazione che porta la musica dell’estate in tutto il nord est italiano.