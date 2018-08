Carlo Cracco sbarca su Netflix per The Final Table: dopo Masterchef arriva la competizione globale tra stelle

Carlo Cracco su Netflix: questa è la notizia che oggi Netflix ha rivelato in occasione dell’Edinburgh International Television Festival.

Il più grande servizio di intrattenimento via Internet finito nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi per via della volontà di inserire pubblicità tra un episodio e l’altro, ha annunciato due nuove produzioni originali che poco hanno a che fare con le serie tv ma che, sicuramente, attirerà i grandi patiti del genere.

Tra la fine del 2018 e il 2019, la piattaforma ospiterà il cooking show globale The Final Table con protagonista, tra gli altri, Carlo Cracco, e una docu-serie sul Campionato Mondiale di Formula 1 2018. Carlo Cracco ha detto di no a Masterchef per tornare al suo lavoro ai fornelli ma, a quanto pare, non ha saputo fare lo stesso con questo progetto che porterà sulla piattaforma una competizione culinaria globale in cui grandi chef rinomati provenienti da tutto il mondo si sfideranno con l’unico obiettivo di ottenere un posto al “Final Table” e sedersi insieme a nove leggendarie icone culinarie internazionali.

A Carlo Cracco toccherà rappresentare l’Italia e a lui si contrapporranno Enrique Olvera (Messico), Andoni Aduriz (Spagna), Clare Smyth (Regno Unito), Helena Rizzo (Brasile), Vineet Bhatia (India), Grant Achatz (Stati Uniti), Yoshihiro Narisawa (Giappone) e Anne-Sophie Pic (Francia) per un totale di 12 squadre composte da due chef.

Oggetto della sfida sarà la cucina tipica dei Paesi in gioco e, quindi, piatti tipici di Messico, Spagna, Inghilterra, Brasile, Francia, Giappone, Stati Uniti, India e Italia. Ogni episodio si concentra su un Paese diverso e sulla sua cucina e vi prenderanno parte celebrità, critici gastronomici e grandi chef nazionali.

Nell’ultimo episodio, solo uno degli chef in gara riuscirà a vincere un posto al “Final Table”, tra i migliori chef al mondo. Quale sarà il posto che toccherà a Carlo Cracco?