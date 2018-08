Sting duetta con Zucchero in Toscana per la festa del suo anniversario (video)

Sting duetta con Zucchero per rendere ancora più speciale la sua festa d’anniversario con Trudi. L’artista di Message in a bottle ha aperto le porte della sua tenuta toscana per accogliere tutti gli amici che hanno voluto prendere parte ai festeggiamenti.

Al Palagio si è quindi voluta celebrare una grande unione e la fine dell’estate, che quest’anno è stata più bizzarra che mai. La musica è stata la colonna sonora di tutta la serata, innaffiata da un buon vino che Sting produce nella sua tenuta.

Ospite della serata a Figline Valdarno è stato anche Zucchero, che ha arricchito il momento musicale con il protagonista dell’evento. I presenti non si sono lasciati sfuggire l’occasione per riprendere il momento per riprendere uno spettacolo che difficilmente dimenticheranno. I due artisti sono amici da tanti anni e hanno spesso avuto modo di collaborare. Per l’occasione, i due hanno duettato in Senza una donna.

In questi giorni, Sting è balzato agli onori della cronaca per aver supportato la protesta dei lavoratori di Bekaert, in sciopero dal giugno scorso dopo l’avviso di licenziamento da parte della società. La protesta ha generato un effetto placebo con lo slittamento dei licenziamenti al mese di ottobre.

L’artista ha suonato anche Una vita da mediano di Ligabue, oltre al brano Message in a bottle che ha portato al successo dai Police, gruppo nel quale ha condotto i primi anni di carriera e che poi ha lasciato per diventare solista.

Nel 2018, Sting ha partecipato alla prima edizione del Festival di Sanremo condotta da Claudio Baglioni, che ha richiesto che cantasse in italiano come accaduto per gli altri artisti presenti sul palco del Teatro Ariston. La sua esibizione ha anche stuzzicato la fantasia di Maurizio Crozza che ne ha ricavato una parodia esilarante arrivata fino all’artista, che l’ha ripreso simpaticamente con un video mostrato in diretta a Fratelli di Crozza.