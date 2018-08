Assaggio immediato di Android Pie 9.0 per Huawei P8 Lite 2017: prima ROM già disponibile

La certezza di poter toccare con mano l’aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0 a bordo di un device tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 al momento non possiamo averla. Anzi, considerando il fatto che qualche problemino di memoria sia già stato riscontrato negli ultimi tempi (qui potete trovare qualche suggerimento in merito) e che fondamentalmente si tratta di un modello di fascia media che ha già ricevuto un pacchetto software importante, si fa molta fatica ad immaginare uno scenario così positivo per il pubblico.

Insomma, ad oggi non ci sono i presupposti per nutrire molte speranze sotto questo punto di vista, ma è altrettanto verso che il mondo degli sviluppatori indipendenti abbia già dato importanti segnali ai tantissimi possessori di un Huawei P8 Lite 2017. Oggi 24 agosto, infatti, risulta disponibile la primissima ROM basata proprio su Android Pie 9.0. E se da un lato appare scontato che ci siano dei problemi da risolvere, allo stesso tempo abbiamo già la certezza che in futuro avremo ulteriori rilasci concepiti proprio per migliorare la situazione attuale.

Importanti dettagli sul pacchetto software “alternativo” sono stati forniti direttamente da Stech Guide, se pensiamo che all’interno dell’articolo linkato troveremo ad esempio il collegamento immediato per scaricare la ROM in questione. Si tratta per la precisione di una AOSP 9.0 ROM, che ad oggi prevede qualche malfunzionamento per quanto concerne il software della fotocamera e in merito alla connessione hotspot. Bug che, come accennato, verranno affrontati con futuri rilasci.

Per il resto, le istruzioni che troverete all’interno del sito in questione sono le stesse di sempre. Vi occorrono i permessi di root del vostro Huawei P8 Lite 2017, ma soprattutto le conoscenze del caso per non compromettere il normale funzionamento di uno smartphone che ha retto benissimo l’impatto di Android Oreo in queste settimane. Fateci sapere se avete provato.