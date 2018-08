Il mondo che vorrei di Vasco Rossi in un video ufficiale dal VascoNonStop Live aspettando il dvd del tour

Il mondo che vorrei di Vasco Rossi è protagonista di un video ufficiale dal VascoNonStop Live 2018 apparso sul canale Facebook ufficiale del rocker.

Il brano tratto dall’album omonimo del 2008 è tornato in scaletta dopo molti anni di assenza per il tour negli stadi della scorsa estate, partito a fine maggio con la data zero a Lignano Sabbiadoro e concluso il 21 giugno a Messina dopo aver girato le principali città italiane.

La clip apparsa online è tratta dall’esibizione sulle note de Il mondo che vorrei realizzata a Torino il primo giugno, per la prima data ufficiale del VascoNonStop Live 2018. La regia del video è curata come sempre dal partenopeo Pepsy Romanoff, che ha collaborato con Vasco Rossi a tutte le sue ultime produzioni, compreso l’epocale Vasco Modena Park di cui ha diretto sia l’evento live che il film documentario approdato nelle sale cinematografiche, oltre a curarne ovviamente il dvd ufficiale.

Mentre è ancora in vacanza a Castellaneta Marina, in Puglia, tra allenamenti all’aperto e incontri in spiaggia con fan e curiosi, il rocker si prepara ad un autunno che, come annunciato qualche mese fa su Facebook, porterà delle novità. Tra queste, quasi certamente l’uscita verso fine anno del dvd del VascoNonStop Live, che sempre per la regia di Romanoff permetterà al pubblico di rivivere le emozioni dei dieci concerti negli stadi della scorsa estate.

Il tutto in attesa del nuovo tour 2019 di Vasco Rossi: il ritorno negli stadi il prossimo anno è già stato ufficializzato dallo staff del rocker, anche se è ancora presto perché sia comunicato il calendario degli eventi con date e città per la prossima estate. Intanto, a settembre, Vasco Rossi incontrerà i fan a Castellaneta Marina per il consueto raduno del fanclub, durante il quale esplorerà insieme al pubblico l’ultima scaletta presentata in tour, oltre a concedere saluti e autografi.