Nuovi biglietti per il concerto di Laura Pausini a Verona il 19 settembre: tutte le info

Gli ultimi biglietti per il concerto di Laura Pausini a Verona sono nuovamente disponibili. Il live in questione è quello del 19 settembre, per il quale è stato richiesto un elevato numero di tagliandi d’ingresso e che ha quindi richiesto una nuova messa a disposizione.

I tagliandi d’ingresso per il 19 settembre all’Arena di Verona sono in prevendita dalle 17 del 24 agosto e saranno disponibili fino all’esaurimento del numero. Rimangono quindi poche possibilità di assistere al concerto di Laura Pausini da tenersi nelle prossime settimane.

La consegna dei biglietti avverrà secondo le modalità conosciute. Per gli acquisti online sono infatti disponibili la consegna con corriere espresso, quindi il print at home e il ritiro sul luogo dell’evento.

Nell’ultimo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne, unitamente a un proprio documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece necessario esibire regolare delega con documento del delegante e la sua firma.

Il tour di Laura Pausini è iniziato con le due grandi anteprime che l’artista ha tenuto al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio scorso. Partita per raggiungere i fan di tutto il mondo con la sessione internazionale della tournée, Laura Pausini è attesa per il ritorno in Italia in programma l’8 settembre prossimo, con una serie di concerti nei palasport di cui riportiamo il calendario qui di seguito.

8, 9, 11, 12 settembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

15 settembre Ancona, Pala Prometeo

17 settembre Rimini, RDS Stadium

19, 21 e 22 settembre Verona, Arena

25 e 26 settembre Eboli, Pala Sele

28 e 29 settembre Acireale, Pal’Art Hotel

1, 2 e 4 ottobre Bari, Palaflorio

6 e 7 ottobre Firenze, Mandela Forum

9 e 10 ottobre Padova, Kioene Arena

12 e 13 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 e 27 ottobre Torino, Pala Alpitour

30 ottobre Roma, Palalottomatica

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, oltreché nei punti vendita fisici abituali.