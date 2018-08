Guida Fortnite Stagione 5, posizione esatta della Stella Segreta della Settimana 7

Con le Sfide della Settimana 7 in Fortnite arriva come sempre anche quella finale: si potrà trovare la Stella della Battaglia, un segreto da trovare all’interno della mappa di gioco, su un punto preciso della mappa. Bisogna però fare una precisazione prima di indicare il punto esatto nella mappa: non si potrà raccogliere questo oggetto prima di aver completato tutte le sfide della settima settimana. Eccole tutte:

– Visita il centro di luoghi indicati in una partita singola (0/4)

– Cerca lanci di rifornimenti (0/3)

– Eliminazioni con mitraglietta (0/3)

– Infliggi danni alle costruzioni degli avversari con esplosivi telecomandati (0/5000)

– Cerca forzieri ad Approdo Avventurato

– Segui la mappa del tesoro trovata a Sprofondo Stantio (Magazzino Muffit0) (0/7)

– Elimina avversari a Passatempi Pomposi (0/3)

Ecco la posizione esatta della Stella Segreta della Settimana 7

Una volta completate tutte le sfide passiamo al setaccio della stella segreta, che vi darà un livello bonus nel Pass Battaglia.

La schermata di caricamento mostrerà la scritta Motel, comparsa all’improvviso da uno squarcio. Ovviamente si tratta di uno specifico luogo della mappa di Fortnite, si trova esattamente a nord-est di Parco Pacifico e a est di Passatempi Pomposi.

La posizione specifica di questa stella segreta è indicata innanzitutto nell’immagine in basso. Bisognerà andare al motel per trovarla sopra un muretto nella zona nord-ovest e il gioco e fatto!.

Intanto in Fortnite stanno accadendo cose alquanto strane: è comparso un cubo gigante viola, cosa ci vuole dire Epic Games? Ricordiamo che tra un mese inizierà la Stagione 6 e di sicuro altre stranezze accadranno in questo mondo fiabesco.

Voi cosa vi aspettate? Vi ricordiamo che abbiamo parlato più approfonditamente della stagione 6 in questo articolo, leggetelo se siete curiosi. Si tratta chiaramente solo di indiscrezioni, fatto sta che questo nuovo capitolo di Fortnite inizierà, molto probabilmente, a partire dal prossimo 25 settembre, ma per avere una conferma ufficiale bisognerà attendere ancora qualche settimana.