Primi ciak de I Medici 3 a Castelfiorentino: Daniel Sharman in tv e sul set per i nuovi episodi?

Occhi puntati su Rai1 per la messa in onda della seconda stagione e sul set per I Medici 3. I nuovi episodi sono stati già annunciati nei mesi scorsi ma questa volta si pensa già alle location e all’inizio delle riprese che avverranno già il prossimo autunno in Toscana e non solo.

Non c’è bisogno di aspettare la messa in onda per scoprire che I Medici 2 sarà un successo almeno questo avranno pensato i piani alti della Rai e della co-produzione internazionale della serie visto che, ancora prima del debutto, hanno già messo insieme il progetto e la produzione di una terza stagione.

A svelare la novità è il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, che su Facebook annuncia la felicità davanti alla lieta novella. Tra le location de I Medici 3 è stata scelta anche la sua città e non solo per i panorami ma anche per alcune ville e castelli che potrebbero fare da location a nuovi intrighi e nuove battaglie.

Lo stesso sindaco scrive:

““I Medici”, la fiction dei record giunta ormai alla terza stagione, girerà anche a Castelfiorentino.

Dopo Volterra e Pienza, siamo il terzo paese della Toscana dove questa serie della fiction verrà ospitata, e dobbiamo esserne davvero orgogliosi. Credo sia un’opportunità straordinaria per la nostra comunità, che potrà far conoscere tramite uno dei mezzi di comunicazione più potenti che esistano, le bellezze del nostro territorio in tutto il mondo, a partire dalle Ville e i Castelli che rappresentano l’eredità plurisecolare di tante famiglie nobili fiorentine, come lo erano i “Medici””.

Sempre secondo Falorni, il cast della serie arriverà in città il prossimo autunno per i primi ciak e gran parte del cast dovrebbe essere confermato visto che anche la terza stagione sarà incentrata su Lorenzo de Medici che, ancora una volta, potrebbe avere il volto di Daniel Sharman (salvo salto temporale). Chi altro sarà confermato? Lo scopriremo solo al finale della seconda stagione che andrà in onda su Rai1 dal 23 ottobre prossimo per un totale di 4 puntate.