Al Bano Carrisi protagonista di una fiction: la Rai passa da nonno Libero ad un professore in pensione

Al Bano Carrisi ha annunciato di voler tenere a riposo le sue corde vocali dopo questo anno ma, a quanto pare, non è quello che tutti avevano capito. Il pugliese è tornato sull’argomento più volte annunciando il ritiro ma senza voler dire addio alla musica o al mondo dello spettacolo visto che, nei prossimi mesi, sarà impegnato davanti alle telecamere.

Quello che lo metterà nuovamente sotto la luce dei riflettori non sarà un video musicale o un altro talent show a cui prenderà parte in veste di giudice, ma la recitazione. Sicuramente Al Bano Carrisi non è nuovo a film e fiction e chi lo conosce sa bene che, agli inizi della sua carriera, ha spesso messo insieme le sue doto di cantanti e quelle di attore proprio al fianco di Romina Power, e adesso?

Mentre le corde vocali si riposano e Al Bano eviterà, almeno sembra, di cantare, le sue capacità attoriali saranno a servizio della Pubblispei e della Rai. Lo stesso pugliese, nelle scorse settimane, aveva rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni che presto sarebbe tornato alla recitazione proprio come attore nei panni di un ex professore in pensione.

Oggi l’argomento è tornato nuovamente sotto i riflettori visto che proprio il sito DavideMaggio.it ha ripreso la notizia riportando un virgolettato dello stesso artista: “A marzo dell’anno prossimo inizierò a girare con la Publispei una fiction in 6 puntate per la Rai dove non canterò, ma, per riposare le corde vocali, mi limiterò a fare l’attore“.

Non ci sono al momento altri dettagli sul suo ruolo e se davvero lo ritroveremo in stile nonno Libero in Un Medico in Famiglia o in versione “detective” come Gianni Morandi ne L’Isola di Pietro, fatto sta che sicuramente Al Bano non ha intenzione di fermarsi.