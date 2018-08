Come sarà Cyberpunk 2077 su console? La video demo gameplay girava su PC, le specifiche

CD Project RED ha finalmente mostrato il gameplay di Cyberpunk 2077 in un video. Una demo della durata di quasi un’ora, ha fatto vedere al mondo quanto si stanno impegnando per questo capolavoro preannunciato. La nuova Rockstar dicono in molti, o almeno può diventarlo: lo sviluppatore polacco è uno dei più amati dai videogiocatori di tutto il mondo già per la magnifica saga di The Witcher, forse lo sarà ancora di più per questo misto tra RPG e sparatutto in prima persona.

La demo mostrata in video però, ormai è risaputo, girava su un PC di fascia alta. Non sono conosciuti attualmente il frame rate, ma i più esperti dicono parlano di 60 FPS al secondo, inoltre il video si può vedere al massimo con una risoluzione di 1080p (quindi non 4K). Non è ancora confermato, si attendono analisi tecniche più dettagliate, ma è impossibile non notare l’enorme ammontare di dettagli durante queste fasi di gioco.

Ecco le specifiche precise del PC sul quale è stato ripreso questo gameplay di Cyberpunk 2077:

CPU: Intel i7-8700K

Scheda madre: ASUS ROG Strix Z370-I Gaming

RAM: G. Skill Ripjaws, V 2x16GB, 300MHz, CL15

GPU: GeForce GTX 1080Ti

SSD: Samsung 960 Pro 512 GB M.2 PCIe

PSU: Corsair SF600 600W

Sì, avete letto bene: 32 GB di RAM e un SSD per l’archiviazione. Ora il dubbio nasce spontaneo: su console PS4 e Xbox One avrà la stessa resa grafica? Impossibile, dato che solo di RAM ne montano 1/4 e nessuna delle due è dotata di un disco a stato solido per l’archiviazione.

Chiaramente se si vuole la versione più potente di Cyberpunk 2077 lo si dovrà giocare su PC, siamo però curiosi di vedere come “gira” il gioco su PS4 Pro e Xbox One X. Magari potrebbe avvicinarsi molto a quanto visto nel video, lo potremo sapere solo quando CD Project RED rilascerà altri trailer con footage espressamente preso da queste console. Non possiamo parlare quindi di un “downgrade”, ma di sicuro quello che potete vedere ora non corrisponderà esattamente, almeno graficamente, a ciò che giocherete su PS4 e Xbox One.