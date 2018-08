Anche Mika alle nozze di Fedez e Chiara Ferragni: conto alla rovescia per il matrimonio a Noto

Mika alle nozze di Fedez e Chiara Ferragni tra gli invitati del matrimonio che si terrà a Noto il 1° settembre prossimo, con cerimonia civile e alla presenza del piccolo Leone, avuto a marzo scorso.

L’artista libanese ha infatti condiviso l’invito ricevuto per il matrimonio dei Ferragnez, per il quale sono attesi alcuni dei nomi più in voga della musica e dello spettacolo. Intanto, il piccolo Leone ha già iniziato a sponsorizzare i suoi genitori con un paio di scarpine targate Ferragnez, crasi tra Ferragni e Fedez e hashtag ufficiale delle nozze.

Fedez e Mika sono colleghi ma anche grandi amici fin dai tempi della condivisione del banco dei giudici di X Factor e della collaborazione in Beautiful disaster, che hanno portato in radio riscuotendo un successo senza precedenti. L’artista sarà quindi uno dei graditi ospiti di Fedez e Chiara Ferragni, pronti a pronunciare il fatidico Sì in quel di Noto.

L’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è nato quasi per caso, dopo che il rapper l’aveva citata in Comunisti col Rolex. Usciti finalmente allo scoperto dopo un periodo di privacy, i due non hanno smesso di postare l’andamento della loro relazione sui social che hanno coronato con la nascita di un figlio nel mese di marzo.

Intanto, Chiara Ferragni ha già raggiunto la Sicilia in compagnia di Leone per la celebrazione delle nozze, mentre Fedez arriverà sul luogo solo 24 ore prima della cerimonia.

L’artista milanese ha appena interrotto la collaborazione con J-Ax ed è ora impegnato con il nuovo disco da solista. Nelle prossime settimane, Fedez sarà al banco dei giudici per la nuova edizione di X Factor con Mara Maionchi, Manuel Agnelli e (forse) Asia Argento. Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni sarà interamente condiviso sui social attraverso l’hashtag #TheFerragnez, come annunciato dai diretti interessati solo qualche settimana fa.