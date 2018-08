I 3 problemi più frequenti per Huawei P8 Lite 2017 dopo l’aggiornamento Oreo il 29 agosto

Uno degli smartphone più discussi degli ultimi tempi è senza ombra di dubbio il tanto popolare Huawei P8 Lite 2017. Nonostante il device non sia tra i più avanzati sul mercato dal punto di vista hardware, in queste settimane il pubblico che ha deciso di dargli fiducia ha avuto la possibilità di testare punti di forza e di debolezza dell’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Premesso che il dispositivo tutto sommato funzioni abbastanza bene, proviamo ad individuare quelle che al momento possiamo considerare autentiche criticità.

In particolare, ci sono tre aspetti che a mio avviso devono essere presi in considerazione oggi 29 agosto per chi si ritrova con un Huawei P8 Lite 2017. Inevitabile partire dal discorso inerente la memoria interna del prodotto, al netto dei consigli forniti pochi giorni fa sul nostro magazine per liberare spazio con alcune app (il caso di WhatsApp è emblematico sotto questo punto di vista). Dagli ultimi feedback che ho raccolto, pare che ogni operazione portata a termine dia risultati a breve termine, con un visto calo dello spazio di archiviazione disponibile nel giro di pochi giorni. Insomma, tutto lascia pensare che solo un aggiornamento software correttivo possa risolvere la questione.

Il secondo punto è in parte legato al primo, in quanto moltissimi possessori di un Huawei P8 Lite 2017 vanno sapere di essersi ritrovati con una memoria esterna praticamente inutilizzabile dopo aver installato l’aggiornamento Android Oreo. Probabile che l’upgrade operi una sorta di selezione che taglia fuori diverse marche non all’altezza di questo smartphone.

Chiudo con un problema in teoria più circoscritto per Huawei P8 Lite 2017, in merito al numero di segnalazioni, ma non per questo trascurabile. Non sono pochi, infatti, gli utenti che lamentano il mancato funzionamento della luminosità automatica dello schermo dopo il download del firmware. E a voi come va? Notate altri problemi con il device dopo aver testato il pacchetto software?