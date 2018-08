Lady Gaga senza veli per i 10 anni di The Fame prima del Festival di Venezia (foto)

Lady Gaga senza veli festeggia i 10 anni dal suo debutto con una serie di scatti hot con i quali ha voluto presentarsi ai suoi followers. Le immagini testimoniano un nude look con dei collant color carne che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione, così come la parte alta nella quale compare un reggiseno al silicone in tinta con la pelle.

Sono passati 10 anni dal debutto in Just Dance, quando il 19 agosto del 2008 arrivava in tutte le radio sancendo il successo di colei che sarebbe diventata, di lì a poco, la nuova stella del pop mondiale. Non potevano mancare, quindi, dei festeggiamenti in stile per ricordare i primi passi della madre dei Little Monster. Da quel momento, non si contano i traguardi raggiunti, andando a raggiungere ogni angolo del mondo.

Le foto che sono comparse sui suoi profili social sono parte di un servizio fotografico realizzato da Eli Russell Linnetz, già noto per aver fotografato la famiglia Kardashian. Le immagini sembrano ritrarre il momento immediatamente successivo alla fine di un concerto, con l’artista nell’atto di liberarsi dei vestiti di scena al termine dello spettacolo. Le foto di Lady Gaga hanno già fatto il giro del mondo.

Sul fronte sentimentale, Lady Gaga ha raggiunto una certa stabilità dopo l’avvio della storia d’amore con il suo agente Christian Carino. Dal mese prossimo, l’artista comparirà in A star is born, con la direzione di Bradley Cooper. Il musical sarà presentato alla mostra del Cinema di Venezia per la quale è attesa anche la presenza dell’artista.

Qui di seguito, le immagini che Lady Gaga ha postato sui social e che ha realizzato per lei Eli Russell Linnetz. Le foto fanno parte delle celebrazioni per i primi 10 anni trascorsi dalla messa in radio di Just Dance e dopo la quale si è assistito a un’escalation di successo che l’ha portata sulla vetta del mondo.

📸: @elirusselllinnetz Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: Ago 28, 2018 at 10:05 PDT