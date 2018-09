Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in diretta social, prima foto da marito e moglie

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in diretta social come promesso già al momento dell’annuncio. I due stanno per pronunciare il fatidico Sì in quel di Noto, ma non hanno voluto abbandonare il loro followers e hanno messo in piedi qualcosa di sensazionale per tenerli al corrente di tutto quello che accadrà nel giorno più importante della loro vita.

La diretta Instagram è partita alle 18, con la possibilità di seguire la cerimonia anche attraverso l’hashtag ufficiale #Ferragnez o #TheFerragnez già schizzato in trend topic da diverse ore. Come annunciato, il matrimonio si svolge a Noto, in Sicilia, con rito civile.

Se Chiara Ferragni si trova sul posto già da qualche giorno, Fedez ha raggiunto la sua compagna solo qualche ora prima del matrimonio attraverso l’aereo privato per il quale sono stati aperti un gate con una carta d’imbarco speciale che hanno suscitato anche la curiosità della politica, fino a far arrivare la questione in Parlamento.

Tanti gli ospiti del matrimonio, a cominciare da Mika. Si contano però anche i grandi assenti, come Fabio Rovazzi che ha rotto definitivamente con colui che si potrebbe definire come ex amico.

La proposta di matrimonio è arrivata nel corso di una delle date del tour che Fedez ha tenuto nell’ambito dei concerti a supporto di Comunisti col Rolex, disco congiunto che ha rilasciato con la collaborazione di J-Ax. La location è quella dell’Arena di Verona, davanti al pubblico a sorpresa si è visto testimone della proposta.

I due neosposi sono già genitori del loro primogenito, Leone, nato a Los Angeles nel giorno della Festa del Papà. Questa una delle prime foto da marito e moglie di Fedez e Chiara Ferragni che hanno pronunciato il Sì di fronte al Sindaco di Noto, che nei giorni scorsi si era detto orgoglioso di officiare la cerimonia.