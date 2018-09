Fuochi d’artificio al party di nozze di Fedez e Chiara Ferragni con il testo di Favorisca i sentimenti nell’abito Dior

Il party di nozze di Fedez e Chiara Ferragni si chiude con uno spettacolo di fuochi artificiali, con i quali gli sposi hanno voluto salutare e ringraziare gli amici che li hanno accompagnati nel giorno più bello della loro vita, portato sui social per tutti i loro fan.

I due si sono sposati al tramonto in quel di Noto, con rito civile e alla presenza del sindaco della cittadina siciliana che già nei giorni scorsi si era detto orgoglioso di officiare la cerimonia.

L’abito principesco indossato dalla sposa per la cerimonia è stato sostituito da quello pensato per la festa, ancora firmato Dior, nel quale la Ferragni ha voluto inserire il testo di Favorisca i sentimenti, brano con il quale Fedez le ha chiesto la mano all’Arena di Verona, nel corso di una delle tappe del tour per Comunisti col Rolex che ha condotto con J-Ax nel 2017.

Dismesso l’abito da cerimonia, gli sposi si sono rilassati in un’atmosfera da sogno nella quale si sono anche accese le luci di un luna park con sottofondo musicale che ha attinto dal repertorio internazionale di alcuni degli artisti preferiti dai due protagonisti, che hanno pronunciato il Sì alla presenza del piccolo Leone che si è mostrato perfettamente a suo agio senza un accenno di capriccio.

Tanti i volti noti che hanno preso parte alla cerimonia, tra i quali non poteva mancare J-Ax ma anche Mika, con il quale Fedez ha inciso Beautiful Disaster e ha condiviso il banco dei giudici di X Factor. Tra le influencers, spiccano i nomi di Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Chiara Capitani e Gilda Ambrosio.

Il matrimonio è stato seguito sui social e nella diretta che gli sposi hanno messo a disposizione per i loro followers, che hanno partecipato twittando attraverso l’hashtag ufficiale #TheFerragnez con il quale si sono raggiunti i 14000 post.