Bake Off Italia 6 dal 7 settembre su Real Time: da Damiano Carrara alla nuova location, tutti i dettagli

Villa Bagatti Valsecchi, daytime e nuove prove, sono sono alcuni dei dettagli su Bake Off Italia 6 al via il 7 settembre prossimo su Real Time con la giuria invariate ma tante novità.

Benedetta Parodi sarà nuovamente al timone del programma dopo la sua triste parentesi su Rai1 come spalla della sorella Cristina al timone di Domenica In, e al suo fianco ci saranno ancora Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e la vera rivelazione della scorsa stagione televisiva, Damiano Carrara.

Fin qui tutto normale se non fosse che Bake Off Italia 6 lascerà il capannone consueto per spostarsi a Villa Bagatti Valsecchi, l’aristocratica tenuta di campagna che farà da location alle sfide che incoroneranno il miglior pasticciere amatoriale d’Italia. Nella prima puntata della nuova edizione, in onda proprio venerdì 7 settembre, potremo assistere ai super casting con 32 aspiranti pasticceri pronti a scontrarsi nello storico tendone del programma. A quel punto sono 16 di loro passeranno diventando concorrenti ufficiali del programma.

Al centro della sfida rimarranno sempre le tre gare canoniche ovvero la prova creativa, che verterà sulla tradizione dolciaria legata ad antichi metodi; la prova tecnica e la prova sorpresa, in cui gli aspiranti pasticceri dovranno confrontarsi con decorazioni e torte scenografiche. Come sempre ci saranno anche esterne che porteranno i concorrenti sul Treno del Bernina in Svizzera, a Forte dei Marmi in Toscana e a Lisbona in Portogallo.

A supporto di Bake Off Italia 6 arriverà una sorta di Daily in onda dal 10 settembre, da lunedì al venerdì alle 14.20, con protagonisti proprio i giudici del programma. Knam insegnerà a innovare dolci tradizionali, Damiano Carrara mostrerà le ricette dei migliori dolci americani e insegnerà a Katia Follesa le basi della pasticceria, Clelia d’Onofrio offrirà consigli eseguendo ricette di personaggi del cinema e della letteratura.