Sicurezza e privacy su WhatsApp da novembre: un chiarimento doveroso

Da alcune settimane a questa parte si parla molto della scelta di WhatsApp, in accordo con Google, di rendere praticamente illimitato lo spazio di archiviazione disponibile su Google Drive, in riferimento ai dati immagazzinati attraverso la nota applicazione di messaggistica. Una buonissima notizia per chi è solito ricevere un grosso quantitativo di foto e video, ad esempio, che col tempo finiscono con l’avere un’incidenza non di poco conto sulla memoria interna degli smartphone di fascia non altissima.

Uno degli aspetti negativi di questa storia, almeno stando a quanto riportato da alcuni addetti ai lavori, consiste nel fatto che i dati destinati a finire su Google Drive non potranno godere della crittografia end-to-end, a differenza di quanto avviene ormai da un po’ di tempo a questa parte con la versione classica dell’app. Questa la convinzione che si è diffusa soprattutto negli ultimi giorni e sulla quale ha deciso di intervenire uno dei massimi esperti di WhatsApp in giro per il mondo, vale a dire WABetaInfo.

Il suo tweet, sotto questo punto di vista, è emblematico e ci chiarisce alcuni aspetti cruciali. A chi gli fa notare che attraverso l’aggiornamento chiunque potrà accedere alle chat sfruttando il nuovo backup, lui risponde che è totalmente sbagliato. Nulla è cambiato in termini di sicurezza, ad eccezione dello storage illimitato su Google Drive. Ciò vuol dire che il backup è e sarà sempre sempre protetto tramite una particolare cifratura.

In molti probabilmente ricorderanno il nostro primo articolo sull’argomento, quando a conti fatti vi abbiamo preannunciato la decisione dello staff di WhatsApp di fare uno step così importante dal punto di vista dello spazio di archiviazione. Insomma, considerando l’incertezza che si è venuta a creare sull’argomento, una precisazione era doverosa dopo il tweet condiviso con voi oggi.