Verso la fine dei problemi DAZN? Dopo Parma-Juventus parrebbe di sì

Che i problemi DAZN siano soltanto un lontano ricordo ormai? Questo è l’auspicio di tutti, un po’ più concreto dopo l’ultimo comunicato rilasciato dalla piattaforma in seguito ai risultati ottenuti nel post Juventus-Parma. Due i risvolti da segnalare: il primo relativo al bacino di utenza, in questo weekend praticamente raddoppiato (sono sempre di più gli abbonati che hanno deciso di accordare la propria fiducia alla piattaforma), e la seconda, che è anche quella che di più interessa ai fruitori del servizio, legata al dimezzamento dei tempi di buffering rispetto all’esordio.

Non aveva affatto convinto DAZN inizialmente, per via dei continui blocchi ed interruzioni che avevano sperimentato diversi utenti da ogni parte d’Italia. In ogni dove, soprattutto sui social network, piovevano critiche e lamentele, miste anche a sfottò. DAZN, lo ricordiamo, ha acquisito il diritto di trasmettere in esclusiva ben 3 incontri dei 10 in programma per ciascun turno di Serie A, oltre che tutta la Serie B (questo solo per quanto riguarda le competizioni italiane).

Fin dal primo momento Perform, società a capo della piattaforma DAZN, aveva palesato la volontà e la disponibilità al fine di migliorare il servizio offerto, anche eventualmente stringendo delle collaborazioni esterne (vedasi quella con TIM, di cui vi abbiamo parlato in questo precedente articolo). Benché sui social non manchino le segnalazioni di chi ha ravvisato ancora problemi con la piattaforma durante questo weekend (proprio durante Parma-Juventus, che ha tenuto incollati agli schermi migliaia di spettatori), il miglioramento registrato sembra essere sotto gli occhi di tutti.

Naturalmente terremo sotto attento monitoraggio tutta la situazione al fine di fornirvi informazioni più precise in previsione dei prossimi incontri. Per qualsiasi domanda vogliate rivolgerci, ritenetevi liberi di esprimere la vostra attraverso il box dei commenti sottostante.