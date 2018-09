Justin Timberlake in Italia per le vacanze a Siena con Jessica Biel (video)

Justin Timberlake in Italia: l’artista si trova in Toscana dove sta trascorrendo un periodo di relax in compagnia della moglie, Jessica Biel. Il cantante internazionale è stato fotografato a Siena dai gestori del ristorante scelto dalla coppia per il pranzo.

I due si sono recati presso Osteria Le Logge dove hanno mangiato del buon cibo della tradizione toscana. La gita a Siena fa parte, stando alle prime indiscrezioni in rete, di una vacanza europea che i due si sono regalati a settembre. Tra le tappe non poteva mancare la nostra penisola che ha accolto Justin Timberlake e Jessica Biel anche sulle magnifiche spiagge del litorale toscano.

A divulgare sul web la presenza di Justin Timberlake in Italia è stata la pagina Facebook dell’Osteria Le Logge, orgogliosa di poter immortalare lo staff del locale al fianco del cantante e dell’attrice che, tra i tanti ristoranti, hanno scelto proprio quello per consumare un pasto.

Non si conoscono le prossime tappe della vacanza di Justin Timberlake e Jessica Biel ma sembra che al momento i due siano intenzionati a trascorrere qualche altro giorno in Toscana, prima di spostarsi per visitare altri luoghi europei, forse già al di fuori dei confini italiani.

Stando a quanto riporta TGcom24, la coppia ha visitato anche il centro storico della città di Siena, dove è stata avvistata in modalità turistica, pronta a scoprire i segreti storici del luogo. Jessica Biel ha invece condiviso un video che la ritrae felice in compagnia del marito in spiaggia. I due ridono e scherzano contenti di poter condividere il momento di relax, lontani dai rispettivi impegni che il lavoro impone. Nello stesso album, immagini provenienti da tutta Europa.

Ecco i contenuti condivisi su Instagram da Jessica Biel, in compagnia di Justin Timberlake: