Caparezza chiude il Prisoner 709 Tour con cofanetto cd+dvd live e date instore per i firmacopie

Dopo l’ultima data estiva del suo Prisoner 709 Tour, Caparezza ringrazia il pubblico che ha reso possibile l’ennesima avventura dal vivo e annuncia l’uscita di un nuovo progetto discografico, un cofanetto da doppio cd più dvd per racchiudere tra immagini e note l’era discografica Prisoner 709.

Il cantautore di Molfetta ha definito l’ultimo tour “lo spettacolo più stravagante che potessi concepire, talmente ricco di suoni, luci, scenografie e coreografie che più che uno show sembrava un viaggio lisergico” destinato a restare “indelebile nella mia memoria“. Oltre ai ringraziamenti di rito ai suoi musicisti e ballerini, allo staff tecnico di ogni settore e alla produzione del tour, a conclusione delle date estive Michele Salvemini ha voluto ringraziare soprattutto il pubblico per aver partecipato con “instancabile entusiasmo” e per “aver mantenuto la promessa: i vostri applausi sono stati davvero più forti dei miei fischi“, alludendo al tema portante dell’ultimo album, la sua battaglia con l’acufene dell’orecchio.

Dopo la fase live passata dai palazzetti alle arene all’aperto la scorsa estate (tra cui la tappa di Cava de’ Tirreni che vi abbiamo raccontato su OM), il 7 settembre esce il cofanetto Prisoner 709 Live, distribuito da Universal Music.

Il nuovo box da collezione conterrà l’album originale, un album live con i brani da Prisoner 709 inseriti in scaletta e realizzati dal vivo durante il tour nei palasport, più un documentario in dvd che racconterà l’avventura dei concerti dell’ultimo anno dal punto di vista dello stesso Michele Salvemini.

Per lanciare il cofanetto, Caparezza incontrerà i fan in una serie di appuntamenti nei negozi, i classici firmacopie con cui farsi autografare gli album e non solo (la disponibilità di Salvemini coi suoi fan è arcinota).

Questo il calendario delle date finora annunciate, a partire da quella milanese del 7 settembre, giorno del rilascio del cofanetto, fino al ritorno nella sua Puglia il 12 settembre a Bari.

7 settembre, Milano – Feltrinelli, Piazza Piemonte ore 18:00

8 settembre, Torino – Feltrinelli, Piazza C.L.N. 251 ore 17:00

9 settembre, Firenze – Caffè Letterario, Piazza delle Murate ore 16:00

10 settembre, Roma – Discoteca Laziale, via Mamiani 62A ore 18:00

11 settembre, Napoli – Feltrinelli Stazione Centrale ore 17:00

12 settembre, Bari – Feltrinelli, via Melo 119 ore 17:00

Il “Prisoner 709 Tour” si è appena concluso ma resterà indelebile nella mia memoria.

E’ stato lo spettacolo più… Pubblicato da Caparezza su Mercoledì 5 settembre 2018

Ph. Angelo Tortorella per Anni 60 produzioni