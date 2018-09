Il meglio di Battiti Live su Italia1 il 6 settembre con Emma, Irama, Ermal Meta e tanti altri ospiti

Battiti Live su Italia1 il 6 settembre diventa una Compilation. Questo il nome che la rete ha dato al meglio di delle tante tappe che il gruppo Norba ha pensato per l’estate 2018, a cominciare dalla tappa di Ostuni e concludendosi con quella di Bari, che Mediaset ha trasmesso il 30 agosto scorso.

I conduttori dello speciale, che rappresenta una raccolta di tutti i momenti più significativi dell’edizione 2018, sono ancora Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che per tutta l’estate hanno presentato gli artisti che si sono avvicendati sul palco della kermesse più importante dell’Italia meridionale.

Tra Puglia e Basilicata, questi gli artisti che sono saliti sul palco di Radionorba Battiti Live per infiammare l’estate 2018 con tutta la musica che abbiamo ascoltato in radio a cominciare dal mese di giugno. Questi gli artisti che rivedremo in Battiti Live Compilation:

J-Ax, Luca Carboni, Benji e Fede, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Elodie, Ultimo, Benji e Fede, Michele Bravi, Guè Pequeno, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Noemi, Carl Brave, Le Vibrazioni, Biondo, Annalisa, Emis Killa, Mihail, Anna Tatangelo, Betta Lemme, The Kolors, Negrita, Mario Biondi, Dolcenera, Capo Plaza, Shade, Gabry Ponte.

La serata sarà trasmessa a partire dalle 21,15 su Italia1 ma sarà anche in streaming contemporaneo sul canale dedicato Mediaset Play. L’evento vivrà anche sui social attraverso l’hashtag #battitilive, che l’ha accompagnato per tutto il corso della manifestazione.

Il Festival è iniziato a luglio con la prima tappa di Ostuni, per poi continuare tra la Puglia e la Basilicata fino alla tappa conclusiva di Bari che Italia1 ha trasmesso il 30 agosto. Sul palco saliranno quindi tutti i cantanti italiani più in vista del momento, a cominciare da Ermal Meta che si appresta a concludere il tour di supporto per Non abbiamo armi, ultimo disco di inediti che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018.