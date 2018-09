Tutti gli ospiti di GDS Show a Taormina, da Il Volo a Red Canzian: info biglietti in prevendita

Gli ospiti di GDS Show a Taormina sono finalmente ufficiali. La serata di beneficenza organizzata dal gruppo editoriale della Gazzetta del Sud si terrà al Teatro Antico nella data fissata del 15 settembre e con inizio alle ore 21,30.

Tra i tanti ospiti attesi, anche i tre artisti de Il Volo. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono pronti a prendere parte alla serata, con un ritorno al Teatro Antico di Taormina dopo il successo della tappa di luglio, organizzata nell’ambito del mini tour che hanno condotto in estate. I tre sono a lavoro su un progetto completamente nuovo che arriverà in occasione dei primi 10 anni di carriera del gruppo e che sarà votato al mondo latino.

Non solo Il Volo ma anche Red Canzian, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo ma anche dal tour con il quale ha portato in giro il disco Testimone del tempo, che ha rilasciato in occasione della partecipazione alla kermesse e nel quale è anche incluso il brano sanremese Ognuno ha il suo racconto.

Tra i grandi nomi, anche quello di Nesli, in concerto per tutta l’estate dopo il rilascio del singolo Viva La Vita con il quale è tornato in radio prima dell’estate. Attesa anche Dolcenera, fresca del singolo Un giorno sulla terra e pronta per il ritorno con un nuovo album, ma anche Enrico Guarneri, Mario Venuti, Nino Frassica e un premio speciale alla carriera per Pippo Baudo.

I biglietti per assistere all’evento sono ancora in prevendita su TicketOne, Box Office Sicilia e Ct Box. Il costo varia a seconda del settore scelto. La consegna dei biglietti avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso, ritiro sul luogo dell’evento e stampa a domicilio con il servizio print at home. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21,30 alla presenza degli ospiti indicati.