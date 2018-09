Gli episodi di Brooklyn Nine-Nine 6 aumentano, il network NBC salva e premia la comedy

Ancora più episodi di Brooklyn Nine-Nine 6 da vedere. Il network NBC, dopo aver salvato l’acclamata comedy dalla cancellazione lo scorso maggio, ha annunciato di aver ordinate cinque sceneggiature aggiuntive, portando il numero di episodi da 13 a 18 totali.

Fox aveva deciso di non rinnovare la serie dopo cinque stagioni sul suo canale. Al termine di una rapida e fruttuosa compagnia social di massa, che aveva coinvolto non solo i fan di tutto il mondo ma anche personaggi celebri dello show business, NBC ha deciso di riprendersi la serie – la comedy con Adam Samberg è di proprietà Universal, che comprende anche il network del pavone.

La notizia di nuovi episodi di Brooklyn Nine-Nine 6 farà felice il suo pubblico, che deve già aspettare il prossimo anno per la messa in onda della sesta stagione, che sarà in midseason. La serie riprenderà dal finale della quinta stagione, dopo il matrimonio di Jake e Amy? Il co-creatore Dan Goor aveva spiegato di avere in mente un episodio incentrato sulla loro luna di miele, ma non sa se questo verrà mostrato tramite flashback o meno: “Se lo facciamo potremmo realizzare un cold open prima della sigla, oppure lo faremo durare per tutta la stagione… ancora non lo so.”

La cancellazione della serie ha rappresentato un caso unico nella storia della televisione. I fan da ogni parte del globo si sono riversati su Twitter e, attraverso l’hashtag #SaveBrooklynNineNine hanno attirato l’attenzione dei vertici NBC, che dopo 48 ore hanno deciso le sorti della comedy, salvandola. Un caso analogo è accaduto successivamente con Lucifer, cancellato anche questo da Fox lo scorso maggio, e rinnovato da Netflix dopo circa un mese dalla notizia.

Nel cast di Brooklyn Nine Nine 6 torneranno i protagonisti storici: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Chelsea Peretti, Andre Braugher, Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller.