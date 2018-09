Come cambierà Battlefield 5 prima dell’uscita grazie ai consigli dei giocatori

La beta di Battlefiled 5 è ancora attiva e sta andando molto forte tra i giocatori. I veterani del franchise hanno notato che in realtà sono cambiate un bel po’ di cose. Gli sviluppatori sono consapevoli degli attuali difetti del titolo e quindi si sono rivolti sostanzialmente ai giocatori per le segnalazioni. Basti guardare solo il tweet del design director di Battlefield 5, Daniel Berlin, in basso.

Sono diversi i cambiamenti di Battlefield 5 che stanno avvenendo grazie ai giocatori. EA DICE sta pensando infatti ancora al numero esatto di munizioni che devono contenere i caricatori, ma anche il numero di munizioni che si hanno a disposizione quando si ha un nuovo spawn.

Sempre riguardo le munizioni, sono state modificate il numero di quelle che vengono lasciate dai nemici uccisi, oltre altri elementi legati allo spawn e salute. Ci sono sicuramente tantissime altre novità e cambiamenti che DICE non…dice, passateci il gioco di parole.

In ogni caso è rimasto un po’ di tempo dall’uscita del gioco, che sarà disponibile il 20 novembre su PC, Xbox One e PS4. Una data in realtà ion ritardo, dato che Battlefield 5 era previsto un mese prima, durante ottobre. Tutto questo ha chiaramente cambiato i piani ludici di milioni di giocatori in tutto il mondo, che sono stati di fatto costretti a rivedere la propria personale mappa di giochi da possedere entro Natale, periodo in cui storicamente si ha più tempo per giocare.

Ricordiamo inoltre che con Battlefield 5 debutterà per la prima volta il Battle Royale, a quanto pare solo a squadre, o almeno questo è stato annunciato finora. Si chiamerà Firestorm ed ha l’obiettivo di elevare la modalità Battaglia Reale perché introdurrà nel gioco i classici elementi che hanno reso famoso Battlefield, come il gioco di squadra, i veicoli e la distruzione degli ambienti.

SOME things we are tweaking:

1. Max ammo capacity

2. Starting ammo per spawn

3. Amount of ammo dropped from killed enemy

4. Amount/location of resupply stations.

5. Spawn with or without health pouch

These are just a few things we are looking into. Will have more info soon :)

— Daniel Berlin (@Khoplin) September 8, 2018