Bufala Eurospin sulla chiusura domenicale? Tutto vero, parla anche Di Maio

Credete che l’ultimo messaggio sulla chiusura domenicale sia una bufala Eurospin? Alcuni hanno condiviso, pur non essendo del tutto sicuri si trattasse di una comunicazione autentica (sarebbe buona regola sincerarsi prima della veridicità della notizia, e poi, solo in un secondo momento, condividerla; solo così si potrà combattere con efficacia il fenomeno sempre più dilagante delle fake-news, che imperversano sul web), altri invece si sono scagliati contro il presunto finto buonismo della catena slovena. Se ci fossero ancora dubbi, siamo lieti di informarvi che la comunicazione non è frutto di un’eventuale bufala Eurospin, ma è stata diffusa dal canale ufficiale dell’azienda. Nel messaggio si legge chiaramente che la società è a favore della chiusura domenicale per la salvaguardia della vita familiare di tutti i colleghi.

Non c’è comunque di cui preoccuparsi: come spiegato dal vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si tratta solo di disciplinare gli orari di lavoro optando per una sana e più equa turnazione. Questo significa che ci sarà sempre un posto dove fare la spesa la domenica, visto che il 25% dei negozi rimarrà aperto (uno su quattro), mentre gli altri chiuderanno a turno. A prendere le dovute decisioni circa gli orari di apertura e di chiusura saranno, come ormai di consuetudine, gli stessi esercenti ed il sindaco.

Lo stesso vicepremier ha sbugiardato il dubbio di poter essere dinanzi ad una bufala Eurospin, di cui a seguire le relative dichiarazioni:

“Ho visto anche il comunicato di Eurospin in cui la catena si schiera a favore della nostra proposta. Il motivo è semplice: i dirigenti mettono al primo posto la qualità della vita dei dipendenti del gruppo e sanno che questa migliorerà se la domenica sarà dedicata agli affetti e alla famiglia”.

Una situazione in corso di definizione, di cui sentiremo di certo molto discutere nell’arco dei prossimi giorni, almeno fino a che non verrà presa una decisione a riguardo. Speriamo di potervi dare buone notizie al prima possibile su quella che è una vicenda sicuramente molto controversa.