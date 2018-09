Il candore del bianco nel video di La Soluzione di Laura Pausini, nuovo singolo da Fatti sentire

Il video di La soluzione di Laura Pausini ci introduce in un’atmosfera eterea che vuole raccontare il messaggio veicolato dal brano, quarto estratto da Fatti sentire e rilasciato in vista della partenza del tour dal Mediolanum Forum di Assago, con prima data l’8 settembre scorso.

Il brano rappresenta il quarto estratto da Fatti sentire, disco di inediti che ha rilasciato in tutto il mondo il 16 marzo scorso. La soluzione arriva dopo Non è detto, con il quale ha aperto il suo nuovo corso artistico, quindi Frasi a metà ed E.Sta.A.Te, con il quale ha anticipato il tour estivo e mondiale che ha portato anche a New York per la prima volta nella sua carriera.

L’anteprima del video ufficiale di La soluzione è stato trasmesso da Canale 5 a qualche giorno dalla rotazione radiofonica annunciata per il singolo e nei giorni dei concerti a Milano.

Proprio in una delle serate milanesi, Laura Pausini si è resa protagonista di un exploit sul palco nel quale ha dato della t**** alla destinataria di Frasi a metà, che ha portato come secondo singolo da Fatti sentire.

Il tour continuerà fino alla fine del mese di ottobre con la doppia data al Palalottomatica di Roma, con il ritorno sul palco della Capitale dopo le due anteprime che ha portato al Circo Massimo come prima donna sullo storico palco nel quale è tradizione suonare il rock.

Il progetto di Fatti sentire è già stato portato in tutto il mondo, con i concerti del tour mondiale già condotti prima del ritorno per la sessione nei palasport. La tournée proseguirà in Europa con le date del tour continentale che condurrà nelle prossime settimane. Per i giorni a venire sono invece attese le date all’Arena di Verona per le quali sono presenti i biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.