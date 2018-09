Tanti ospiti nel video Al Centro di Claudio Baglioni prima dei concerti all’Arena di Verona

Nel video Al Centro di Claudio Baglioni ci sono tanti ospiti d’eccezione.La clip è stata trasmessa in anteprima su Rai1 oggi, alle pre 20.30, e sarà a breve disponibile ovunque.

Nel video Al Centro di Claudio Baglioni vediamo una serie di personaggi italiani del mondo della cinema e della TV che si alternano in scena per festeggiare i 50 anni di successi del cantautore italiano, confermato alla direzione artistica del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo. Lo vedremo alla guida della kermesse canora anche nel 2019, intanto Claudio Baglioni si dedica però alla sua musica, il primo amore.

Nel video vediamo:

Diego Abatantuono, Ambra Angiolini, Luca Argentero, Simona Cavallari, Pierfrancesco Favino, Isabella Ferrari, Ficarra e Picone, Claudia Gerini, Marco Giallini, Michelle Hunziker, Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Milena Mancini e Vinicio Marchioni, Neri Marcorè, Giorgio Panariello, Rocco Papaleo, Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini, Rolando Ravello, Valeria Solarino.

Il video è stato realizzato a Verona, dove Baglioni si trova già per le prove del suo nuovo spettacolo che si terrà all’Arena di Verona nei prossimi giorni. Il montaggio del palco al centro ha avuto già inizio: consente una visione a 360 gradi da ogni posto dell’Arena di Verona grazie al posizionamento esattamente al centro della scena.

Al Centro non è solo il concetto dello spettacolo in Arena ma anche il titolo di un nuovo brano che Baglioni ha voluto proporre ai fan in occasione dei festeggiamenti del suo Cinquantennale. La suite strumentale accompagnerà il tour straordinario “Al Centro”, il videoclip è stato ideato da Guido Tognetti, per la regia di Gaetano Morbioli per Run Multimedia.

Claudio Baglioni si esibirà all’Arena di Verona venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre in un anfiteatro con i posti numerati in tutti i settori, gradinata inclusa. Al Centro Tour proseguirà ad ottobre nei principali palazzetti e poi riprenderà a marzo dopo una breve pausa.