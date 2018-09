Aggiornamento PUBG Mobile: arriva Sanhok, nuove armi e guerra ai cheater

PUBG Mobile ha ricevuto un nuovo aggiornamento, precisamente lo 0.8.0, che introduce una ottima serie di novità. La prima, quella sicuramente più importante, è la mappa chiamata in passato 4×4, Sanhok, già disponibile su PC e Xbox One.

Sanhok in PUBG Mobile sarà proprio come quanto visto sulle altre versioni. Ha degli spazi più piccoli e ristretti, del resto di chiamava 4×4 per un motivo, ma anche l’ambientazione lussureggiante. Il gameplay e le tattiche saranno quindi molto differenti rispetto al passato. L’azione sarà più serrata, evitando i tempi morti dettati dalle lunghe migrazioni da un punto all’altro del mondo di gioco. Su PC e Xbox One da giugno è stata molto apprezzata grazie anche alle armi che mette a disposizione, come ad esempio la Flare Gun e QBZ.

Non c’è solo una nuova mappa ma una buona notizia per tutti coloro che giocano onestamente: è guerra ai cheater. Sono state applicate nuove misure anti-bari che mettono nel mirino diversi plug-in che danno vantaggi ai giocatori che li usano. Solo dal febbraio 2018 Bluehole ha bannato ben 1 milione di giocatori che baravano in PUBG, tutto ovviamente per offrire un titolo “pulito” dai cheater e che fosse il più divertente possibile da giocare onestamente. Maggiori informazioni a questo indirizzo.

PUBG Mobile e ovviamente le altre versioni per PC e console hanno riscosso ormai un successo planetario. ha oltre 20 milioni di giocatori, parliamo di utenti attivi negli ultimi sei mesi. Certamente ha risentito di una fortissima concorrenza di Fortnite, che offre comunque un Battle Royale ma con un’estetica più cartoonesca, quindi adatta a tutti. Fatto sta che gli sviluppatori di sicuro continueranno a supportarlo con nuovo aggiornamenti visto il successo.

