Scatta la proposta di matrimonio al concerto di Laura Pausini a Rimini (video): lo show si ferma per la coppia

La proposta di matrimonio al concerto di Laura Pausini a Rimini spiazza l’artista che ferma il concerto per lasciare spazio al gradito fuori programma andato in scena durante l’esecuzione di Tu non lasciarmi mai.

La stessa artista si è mostrata emozionata per la giovane coppia che ha scelto uno dei suoi concerti per dare risalto alla proposta di matrimonio, alla quale ha quindi assistito anche Laura Pausini in quel momento impegnata sul palco per la data di Rimini del Fatti sentire World Wide Tour con il quale ha raggiunto anche la sua Romagna.

Laura Pausini ha anche avuto modo di ringraziare la sua terra per l’affetto mostrato con un post che ha condiviso sui suoi canali social ufficiali:

Rimini è una città che da sempre mi fa pensare al rosa e alla vita descritta nei film di Fellini…stasera eravamo così tanti che sembravamo una persona sola. Per me è stato bellissimo… Grazie alla mia Romagna! Ti amo

Il tour di Laura Pausini continuerà con le date all’Arena di Verona che partiranno dal 19 settembre per poi tornare nei palasport e concludere il tour con la doppia data al Palalottomatica di Roma nel quale tornerà dopo le due anteprime al Circo Massimo di Roma del 21 e 22 luglio con le quali ha presentato il Fatti sentire Wordl Wide Tour. Queste le prossime date del tour di Laura Pausini.

19, 21 e 22 settembre Verona, Arena

25 e 26 settembre Eboli, Pala Sele

28 e 29 settembre Acireale, Pal’Art Hotel

1, 2 e 4 ottobre Bari, Palaflorio

6 e 7 ottobre Firenze, Mandela Forum

9 e 10 ottobre Padova, Kioene Arena

12 e 13 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 e 27 ottobre Torino, Pala Alpitour

30 e 31 ottobre Roma, Palalottomatica

Il concerto di Rimini ha supportato il suo ultimo disco di inediti, Fatti sentire, che ha rilasciato in contemporanea in tutto il mondo dopo l’arrivo in radio di Non è detto con il quale ha aperto il nuovo corso del disco.