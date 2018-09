Al Bano derubato, nuovo furto alle tenute Carrisi: “Sono affranto per quanto accaduto

Paura alle tenute Carrisi con Al Bano derubato di alcuni dei suoi beni più preziosi. La rapina si è consumata nella notte tra il 17 e il 18 settembre, quando una banda di ladri si è introdotta in casa dell’artista attraverso il muro che delimita la proprietà.

La presenza dei numerosi ospiti dell’albergo non ha fermato le cattive intenzioni dei malviventi, che avrebbero quindi messo a segno il colpo, nel quale sono stati compresi anche 92 cartoni di vino conservati nella torre situata dietro la piscina della tenuta Carrisi. I ladri si sono impossessati anche del motore della piscina, atto alla pulizia della vasca, e un’affettatrice.

I ladri hanno lasciato la tenuta senza nessun tipo di ostacolo, mentre la segnalazione dell’irruzione è avvenuta subito dopo la fuga dei malviventi grazie al rinvenimento di alcuni cartoni al di fuori della proprietà, ritrovati dal personale nelle prime ore della mattina seguente.

Si tratta del secondo furto per la famiglia Carrisi, che solo nel maggio scorso si era vista sradicare alcuni ortaggi che gli chef del Don Carmelo sono soliti impiegare nella preparazione delle pietanze da servire al ristorante. Queste le parole di Al Bano Carrisi dopo il furto presso la sua tenuta.

“Sono affranto per quello che è successo. Io continuo ad investire in questa terra, la amo, cerco di valorizzarla al massimo, ma di fronte a fatti del genere, che colpiscono Albano, come tante altre persone, mi cadono le braccia. Questa terra ha bisogno di altro per crescere e non certamente di questo”.

Nonostante la sua carriera artistica, Al Bano ha sempre mantenuto il legame con la sua terra continuando a portare avanti i lavori della sua tenuta che da anni produce alcuni dei prodotti tipici d’eccellenza della terra di Puglia. Stando alle prime ricostruzioni, non sarebbero stati riscontrati ulteriori danni a cose o persone.