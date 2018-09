Fortnite è il miglior battle royale sul mercato? Ecco i motivi

Non è un segreto, anzi: è sotto gli occhi di tutti. Fortnite ha raggiunto un tasso di successo a dir poco enorme, ampliando i propri confini in termini di console supportate e soprattutto influenzando altri videogiochi: è il caso della modalità Blackout su Call of Duty Black Ops 4, o la modalità Firestorm per Battlefield 5. L’influenza raggiunta è un qualcosa di storico per il mondo dei videogiochi, d’altronde Fortnite è attualmente il gioco più giocato.

Un’interessante analisi di PCGamesN evidenzia come, per molti aspetti, Fortnite sia il miglior battle royale sul mercato, capace di volta in volta di stracciare la concorrenza e abbattere qualsiasi record eventualmente stabilito da altri battle royale. Mentre i concorrenti, due su tutti Battlefield e Call of Duty, puntano sull’aspetto bellico (così come PlayerUnknown’s Battlegrounds) Fortnite agirebbe sempre seguendo la propria linea di “divertimento”: anziché uniformarsi continua a proporre contenuti dalle tematiche molto leggere. Elementi come le partite di golf, il recente stadio portatile, le meccaniche stile Mario Kart nel guidare i golf kart e molti altri dettagli decisamente leggeri sembrerebbero essere la chiave per il successo ottenuto dal titolo di Epic Games.

Mantenendo quindi una struttura sempre costante e uguale a sé stessa, Fortnite mantiene l’identità con cui è nato e aggiunge elementi completamente in sintonìa con il “setting” del gioco. I toni sono sempre stati molto scanzonati, e probabilmente lo saranno per sempre a giudicare da ogni nuovo elemento introdotto da Epic, come il recente cubo dal nome alquanto bizzarro. L’obiettivo di Fortnite non sembrerebbe essere la competizione, bensì il divertimento: il futuro del gioco sarà quello di proporre sempre uno spazio comune per i giocatori dove divertirsi, in compagnia o da soli, seguendo una condotta che non ha confini sotto il profilo dell’età.

Si potrebbe disquisire a lungo sulle principali fasce d’età dei giocatori di Fortnite (d’altronde, i dati parlano chiaro ed è inutile nascondersi dietro falsi moralismi), tuttavia l’età non è il metro di paragone giusto per trattare di Fortnite. Con l’avvento del battle royale in Call of Duty Black Ops 4 e Battlefield 5, Fortnite sarà chiamato ancora una volta a dimostrare di essere il miglior esponente nel suo genere.

Ci riuscirà secondo voi? Quali sono le vostre impressioni in merito?