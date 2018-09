Maroon 5 al Super Bowl 2019 per l’halftime show: prime indiscrezioni in attesa della conferma ufficiale

I Maroon 5 al Super Bowl 2019? Saranno davvero loro gli artisti scelti per cantare all’halftime show del Super Bowl 2019? Per ora sono solo indiscrezioni ma le voci sono apparse sui media americani nelle scorse ore.

Più fonti attendibili, scrive il Variety, parlano della presenza dei Maroon 5 al Super Bowl 2019 ma manca ancora l’ufficialità della presenza del gruppo all’evento americano sportino più importante dell’anno.

Nel corso della finale di campionato della National Football League americana, per il 2019, potrebbe essere il gruppo dei Maroon 5 quello scelto per esibirsi durante l’intervallo. Lo scorso anno era toccato a Justin Timberlake ma nel corso degli anni sono stati tantissimi gli artisti internazionali di spicco che hanno calcato quel palco. Tra i tanti, ricordiamo la partecipazione di Bruce Springsteen, Paul McCartney, U2, The Who, Katy Perry, Prince, solo per citare alcuni degli ospiti degni di nota che si sono esibiti al Super Bowl.

La prossima finale ha già una data ed è attesa per il 3 febbraio 2019 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia. Restano da confermare gli artisti scelti per l’esibizione all’halftime show ma secondo quanto riporta Variety – una fonte più che attendibile – alla conferma dei Maroon 5 potrebbe ormai non mancare molto.

Notizie ufficiali giungeranno prossimamente da parte dell’organizzazione, non i resta che attendere ulteriori comunicazioni a proposito dell’intermezzo musicale del prossimo anno che non è solo un’occasione unica per l’artista scelto ma anche una delle più prestigiose del mondo.

I Maroon 5 hanno rilasciato l’album Red Pill Blues il 3 novembre scorso: si tratta del loro ultimo progetto discografico di inediti pubblicato in ordine di tempo in tutto il mondo. La notizia sulla probabile presenza del gruppo all’halftime show del Super Bowl 2019 si è sparsa a macchia d’olio in tutto il mondo, dai media americani ha raggiunto anche quelli europei ed italiani nelle scorse ore.

Si attendono conferme ufficiali.