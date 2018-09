Testo e video Il piano inclinato di Lorenzo Baglioni da Bella Prof! e prossimi appuntamenti

Il piano inclinato di Lorenzo Baglioni è il nuovo singolo disponibile in digital download e su YouTube attraverso il video ufficiale. Il brano è contenuto nell’album Bella, Prof! pubblicato dall’artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle Nuove Proposte.

A febbraio, Baglioni presentò il singolo Il Congiuntivo, un omaggio alla grammatica italiana per spiegare alle nuove generazioni l’utilizzo del tempo verbale del congiuntivo, spesso trascurato dai giovani italiani. Lorenzo Baglioni è però un ex insegnante di matematica e con Il piano inclinato torna alla sua prima vocazione: l’insegnamento della disciplina scientifica.

In passato ha spiegato i logaritmi, ora lo troviamo alle prese con il piano inclinato, un concetto particolarmente complicato nel cui testo fa riferimento a regole e formule. Il featuring del nuovo singolo è con dj Iacopo Melio presente anche nella clip ufficiale.

Tra i prossimi impegni di Lorenzo Baglioni, ne segnaliamo due in particolare. Domani, sabato 22 settembre, Baglioni sarà al Teatro Storchi di Modena dalle ore 17.30 per la presentazione dei corsi post-diploma di ITS MAKER, l’Istruzione Tecnica Superiore che garantisce un ingresso sicuro nel mondo del lavoro.

L’ingresso è libero e gratuito, aperto a tutti gli interessati.

Ogni lunedì, invece, è il presentatore del programma L’isola degli eroi, il nuovo Game Show per ragazzi in onda su Boing TV!

Il Piano Inclinato – Lorenzo Baglioni feat. Iacopo Melio, il video ufficiale:

TESTO IL PIANO INCLINATO

Hai pigiato play

Non pigiare stop

Qua si fa l’appello, raga

È tornato il prof

Non pigiare stop

Se hai pigiato play

Che insieme al prof. stasera

Suona Jacopo DJ

Siamo in camerino

Là c’è la console

Se Jacopo ci va si balla tipo al Super Bowl

Tutto è pronto per la festa

Fammi solo un’acqua tonica

Merda zio, imprevisto

Barriera architettonica

Dice che la matematica non serve a niente

Dice che la fisica non serve proprio a niente

Modellizziamo Jacopo in un punto materiale

Lo scalino qua come un’altezza da scalare

Poniamo per esempio che abbia massa m

Poggiato su di un piano

Deserto di Betlemme

Alziamola da terra

Fino a un’altezza h

La massa è molto grossa, professore

Porca vacca quanto pesa

Sorpresa?

E invece no è banale

Mg con g accelerazione gravitazionale

E la forza peso frate in questo caso ti è nemica

Ti schiaccia a terra quasi come fossi una formica

Vorrei andare alla console

(Un momento ragazzi)

Si balla tipo Super Bowl

(Ci vuole pazienza)

Vorrei andare alla console

Si balla tipo Super Bowl

(Ragazzi così non riesco a riflettere per piacere)

Mi mettono pressione

Ma senza soluzione

E Jacopo DJ non può suonare la sua canzone

Ma inchinatevi alla scienza

Il momento è arrivato

Le mani al cielo raga, per il piano inclinato

Sia alfa angolo minore di 90

L’angolo famoso di cui la paura è tanta

E il motivo si sa

Domandare è inopportuno

Che il seno di alfa è più piccolo di uno

Se scompongo il peso nelle due direzioni

Tangente, normale, come fanno i campioni

Seno di alfa per m per g

Bella zio, anche mio nonno ci riesce così

Jacopino alla console

Si balla tipo al Super Bowl

Jacopino alla console

(Ragazzi aprite bene le orecchie)

Si balla tipo al Super Bowl

(Che Jacopino ha qualcosa da dirvi)

Scale uguale, corsa a ostacoli

Tipo piovra che ti blocca con i suoi tentacoli

Che non ti molla

Mamma mia s’incolla

Ma col piano inclinato

Bella zio, si decolla

E altrimenti non mi sento libero di fare

Tutto quello che è semplice

Roba normale

Tutti in pista su le mani

Di una cosa son sicuro

Che un mondo più accessibile

Fa rima con futuro

Jacopino alla console

Si balla tipo al Super Bowl

Jacopino alla console

Si balla tipo al Super Bowl

Jacopino alla console

Si balla tipo al Super Bowl

Jacopino alla console

Si balla tipo al Super Bowl