Un nuovo spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon? Steve Holland: “È una bella idea”

Si avvicina la fine per una delle serie più viste e amate al mondo, e i fan si chiedono se ci sarà un altro spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon. Intervistato da Glamour, lo showrunner Steve Holland ha risposto a diverse domande sull’ultima stagione della comedy, che debutterà lunedì 24 settembre negli Stati Uniti.

L’idea di proseguire il franchise è elettrizzante, ma lo sceneggiatore ammette di non pensarci al momento:

“Abbiamo ancora venti episodi da girare in questa stagione, perciò non lo so. Il mio istinto mi dice che questo show funziona perché c’è il gruppo. Se togli un pezzo, non è più tale. Ma non significa che non ci sia una bella idea per un altro show.”

La giornalista ha poi menzionato il caso di Frasier. La longeva sit-com, andata in onda dal 1993 al 2004, è stata un successo clamoroso. Nata come costola di Cin-Cin, Frasier è il suo spin-off incentrato su un personaggio popolare apparso nel corso della serie. The Big Bang Theory ha perciò seguito il suo esempio, focalizzandosi su Sheldon Cooper, e lo spin-off sta avendo molto successo anche nel nostro Paese.

Holland ha poi spiegato che al momento il futuro del franchise rimane sconosciuto: “Non so se il cast lo vorrebbe. So che sono tristi perché sta per finire, ma non so se vogliono continuare a interpretare di nuovo questi personaggi o se vogliono fare altro. Ancora non abbiamo parlato. Penso che potrebbero. Questi personaggi hanno così tanto da dire.”

Se si realizzerà un altro spin-off di The Big Bang Theory, su chi sarà concentrata la storia? Alcuni utenti online hanno ipotizzato che Penny e Leonard potrebbero esserne i protagonisti. Qualche tempo fa girava anche una teoria su Raj e su come il suo personaggio avesse le potenzialità per apparire in una serie spin-off.

Al momento è ancora tutto da decidere. L’ultima stagione di The Big Bang Theory debutta domani negli Stati Uniti, e successivamente arriverà anche in Italia.