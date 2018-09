Casting per comparse ne I Medici 3 a Volterra: come partecipare alle selezioni

Al via i casting per comparse ne I Medici 3. Mentre sono in corso le riprese della terza stagione in Toscana, la produzione ha aperto le selezioni per figurazioni di ambo i sessi. In particolare, si cercano uomini e donne tra i 19 e i 60 anni di età per i nuovi episodi.

Nel comunicato inoltre si leggono i dettagli del casting: “Le riprese saranno effettuate dal 8 al 27 di Ottobre 2018 a Volterra. I candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di un documento di identità valido, codice fiscale, Iban. Per i cittadini extracomunitari sarà necessario portare anche la fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità.”

Per poter partecipare ai casting per comparse ne I Medici 3 è necessario presentarsi nei seguenti giorni: 25 settembre 2018 per le donne e 26 settembre 2018 per gli uomini. Qui gli orari: la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la Sala Giunta del Palazzo dei Priori di Volterra, situato in Piazza dei Priori n.1.

Ricordiamo che la serie è una fiction in costume, e la terza stagione è ambientata negli ultimi anni del 1400, perciò saranno accettati per il casting esclusivamente: donne non abbronzate, con capelli lunghi, naturali e non tinti. Gli uomini invece dovranno presentarsi senza doppi tagli, senza tatuaggi e non abbronzati.

La seconda stagione de I Medici andrà in onda a ottobre su Rai1. Nel cast dei nuovi episodi, Daniel Sharman (Lorenzo il Magnifico), Sean Bean (Jacopo de’ Pazzi), Bradley James (Giuliano de’ Medici), Sebastian de Souza (Sandro Botticelli), Raoul Bova (Papa Sisto IV), Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati), Synnove Karlsen (Clarice Orsini), Aurora Ruffino (Bianca de’ Medici), Matteo Martari (Francesco de’ Pazzi), Charlie Vickers (Guglielmo de’ Pazzi).

La terza stagione de I Medici è ancora inedita e non si conosce la data di trasmissione. Probabilmente verrà distribuita nel corso del 2019.