Flavio Insinna riparte da L’Eredità al fianco di Carlo Conti e nel ricordo di Fabrizio Frizzi

Il momento topico è arrivato e in questo momento il pubblico di Rai1 sta facendo i conti con il presente senza fare a meno di pensare al passato. Flavio Insinna riparte da L’Eredità che torna in onda oggi, 24 settembre, su Rai1 prendendo il posto di Reazione a Catena di Gabriele Corsi che ha portato a casa ottimi ascolti. Il pubblico di Rai1 sembra intenzionato a boicottare il conduttore reo di essere finito alla gogna per una serie di fuori onda e registrazioni dietro le quinte che Striscia la Notizia ha dato in pasto a tutti in tv.

Da allora Flavio Insinna si è scusato, ha cercato di ripulire la sua immagine sparendo per un po’ e ricomparendo in programmi minori che hanno fatto flop. Il pubblico non gli perdona la sua animosità ma, soprattutto, non perdona alla Rai di aver consegnato a lui il programma condotto da Fabrizio Frizzi, un conduttore gentile e dal sorriso tenero.

Sicuramente il suo ricordo continuerà a rivivere in quello studio così come negli occhi di chi lo ha seguito per anni e Flavio Insinna lo sa bene visto che nello studio de L’Eredità tiene il capo chino, ascolta le parole di Carlo Conti pronto ad elogiarlo prima di lasciargli il testimone e le chiavi che ha idealmente passato a lui, le stesse che una volta aveva ricevuto da Fabrizio Frizzi: “Come tu hai detto quando sei tornato, questo è l’ultimo posto in cui vorrei essere. Io penso che queste siano le chiavi più pesanti del mondo, cercheremo di meritarcele”.

Queste sono le parole di Flavio Insinna che danno il via alla nuova edizione del programma che terrà compagnia al pubblico per tutta la stagione, ascolti e polemiche permettendo. Gli ascolti usciranno solo domani e sarà allora che si scoprirà se la scelta di Rai1 sia stata coraggiosa o meno.