Sviluppi del 5G in Italia, l’appuntamento del 28 settembre e il ruolo di Huawei

A che punto è il 5G in Italia? La domanda è d’obbligo visti i recenti appuntamenti con l’apertura dell’asta per le nuove frequenze. Ebbene, proprio questa fase non si è ancora conclusa ma già i risultati per il Governo sono sensazionali: le offerte dei vari operatori stanno per toccare e di certo supereranno quota 5 miliardi di euro ma ora dalle parole bisognerà passare anche ai fati. Un prossimo evento da non prendere affatto sotto gamba è quello previsto per il prossimo 28 settembre e organizzato da Huawei.

Cosa succederà appunto questo venerdì 28 settembre? In programma c’è il Huawei 5G Summit che andrà in scena a Roma presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari. Il presidente di Huawei Italia Luigi De Vecchis e il CEO dell’azienda Thomas Miao animeranno il dibattito sulle nuove sfide delle connessioni veloci in cui si parlerà della necessaria regolamentazione della nuova tecnologia ma pure degli aspetti relativi alla crescita economica del settore.

Per quanto l’evento relativo al 5G in Italia sarà organizzato da un’azienda privata come Huawei appunto, alla giornata prenderanno la parola anche esponenti di spicco del mondo della politica italiana. Non poteva certo mancare all’appuntamento il vice Primo Ministro e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio ma l’esponente non sarà l’unico ad intervenite. Spazio anche a presidente della Camera Roberto Fico ma anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ancora, parteciperanno alla giornata di lavori anche il commissario Antonio Martusciello dell’Agcom ed altri attori del settore.

Una volta terminata del tutto l’asta del 5G e i vari rilanci per l’acquisizione delle frequenze, come già detto, dalle parole bisognerà passare ai fatti. Chissà che l’incontro di questo venerdì possa essere volano per la partenza dei lavori veri e propri per l’implementazione della rete. In ogni caso, entro fine anno, di certo gli sviluppi della tecnologia su tutto il territorio nazionale dovrebberp essere più definiti e non mancheremo di darvene conto.