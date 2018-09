Allarme contagio tubercolosi nelle scuole e vaccini inutili: bufala da sciacalli

Esiste davvero un’allarme reale per il contagio tubercolosi nelle classi delle scuole della Brianza? I vaccini sono davvero inutili perché nulla possono contro il proliferare della malattia dovuta all’arrivo di profughi e immigrati? La bufala social del momento ha attecchito esattamente nella misura in cui tutti i genitori si preoccupano costantemente della salute dei loro figli e proprio da tante apprensioni (giuste o sbagliate che siano) ne trae linfa vitale. Cosa c’è di vero nel messaggio virale e cosa è creato ad arte per seminare panico?

I recenti fatti di cronaca sono noti a molti, come analizzati anche dal sito Bufale.net: uno studente di Monza ha purtroppo contratto la malattia ma l’evento risale in realtà ai mesi estivi, quando a luglio e agosto ha manifestato proprio i sintomi della tubercolosi. Da allora ha iniziato la giusta terapia per curarsi e di fatto non risulta neanche più contagioso. A chiarire la situazione è il Servizio di sorveglianza malattie infettive dell’Agenzia di tutela della salute di Monza che parla dunque di caso isolato e non certo di epidemia.

Il contagio tubercolosi ora in atto in Lombardia o in qualsiasi altra parte di Italia è reale solo nella mente dei bufalari che, come tante volte in passato, hanno pensato male di collegare fatti reali decontestualizzati nel tempo all’ormai nota pratica di denigrare il diverso, profugo e immigrato che sia, sempre responsabile di qualsiasi cosa non vada nel verso giusto.

Facciamo ai nostri lettori un accorato appello: meglio evitare di condividere la bufala del contagio tubercolosi. Lo ribadiamo, la notizia così come è posta, è un clamoroso fake, volto solo a creare allarmismo e pure panico soprattutto tra i genitori più suscettibili. Meglio affidarsi alle dichiarazioni di autorità competenti come l’Agenzia di tutela della salute di Monza e non certo a sconosciuti “viralizzatori” di Facebook o altri social simili.