Doppio sold out per Laura Pausini a Eboli il 25 e 26 settembre: info ingressi generali, fan club e restrizioni

Laura Pausini a Eboli colleziona un nuovo sold out. Sono due i concerti che l’artista di Solarolo terrà al PalaSele, per i quali sono stati letteralmente polverizzati i biglietti senza che ci siano nuove disponibilità.

Fatti sentire World Wide Tour approda quindi in Campania per le date del 25 e 26 settembre, nelle quali sarà la musica del nuovo disco a risuonare tra le mura del palasport con inizio del concerto a partire dalle ore 21.

L’apertura dei varchi per la venue generale è prevista per le ore 19 mentre il controllo delle tessere per gli iscritti al fan club inizierà dalle 15 e fino alle ore 18. L’ingresso per gli iscritti è quello di Via dell’Atletica e sarà possibile accedere tramite fan club esclusivamente entro le ore 18. Non è possibile delegare terze persone per il controllo delle tessere. Oltre questo orario, sarà necessario attendere l’apertura dei cancelli per gli ingressi generali.

Coloro che hanno ricevuto il biglietto tramite Corriere Espresso possono presentarsi direttamente agli ingressi all’orario stabilito per i controlli di sicurezza, mentre chi ha acquistato con modalità di ritiro sul luogo dell’evento dovrà presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d’identità in corso di validità. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante.

Qui alcune indicazioni su come arrivare al PalaSele di Eboli in auto:

Come arrivare in auto Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria prendere l’uscita Eboli (SA). Andare avanti per pochi metri e girare a sinistra subito dopo il distributore. Seguire la strada che dopo un paio di centinaia di metri gira a sinistra. Subito dopo il cavalcavia girare a destra.

Questa la possibile scaletta del concerto di Laura Pausini a Eboli.

Non è detto

E.sta.a.te

Primavera in anticipo – La mia risposta – Le cose che vivi

Frasi a metà

Incancellabile

Simili

Zona d’ombra

Con la musica alla radio

Le due finestre

Resta in ascolto

Lato destro del cuore – Non ho mai smesso – La solitudine

Fantastico

MEDLEY Sorry [Justin Bieber] – Shape of you [Ed Sheeran] – Can’t stop the feeling [Justin Timberlake]

La soluzione

Ho creduto a me – Il caso è chiuso – Un’emergenza d’amore

Il coraggio di andare

E ritorno da te

Tra te e il mare

Limpido

Benvenuto

Strani amori

Non c’è

Come se non fosse stato mai amore

Vivimi

Una storia che vale – Benedetta passione – Io canto

Nuevo

Invece no

Nadie ha dicho

Innamorata

E.sta.a.te

Di seguito, le prossime date del tour di Laura Pausini dopo il doppio sold out a Eboli.