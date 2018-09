In Red Dead Redemption 2 centinaia le decisioni da prendere, parla Rockstar

Soltanto un mese ci separa dall’uscita di Red Dead Redemption 2, l’attesissimo titolo free roaming sviluppato dai talentuosi ragazzi di Rockstar Games che nelle ultime settimane ha fatto letteralmente sognare i fan della serie. Tante sono state infatti le notizie condivise da parte del team al lavoro sulla produzione, con la stampa specializzata che ha avuto già modo di saggiare con mano tutte le potenzialità del gioco.

Si tratterà di un Red Dead Redemption 2 dalle mille sfaccettature, con tanti elementi provenienti da generi diametralmente opposti (dall’RPG allo sparatutto, passando per l’action adventure, ndr) che si uniranno coralmente a formare un quadro d’insieme assolutamente entusiasmante. A fare da collante all’intera esperienza ludica ci penserà una trama che promette di tenere attaccati agli schermi dall’inizio alla fine, e che metterà gli utenti di fronte a numerose scelte, che Rockstar afferma avranno un impatto molto più grande rispetto a quanto ci si potesse aspettare.

In una recente intervista, il l’art director di Rockstar North Josh Bass ha infatti lasciato intendere che sarà un Red Dead Redemption 2 fatto su misura per ogni singolo giocatore: “Mentre c’è una storia generale, il gioco sarà pieno di scelte per Arthur, che permetteranno di decidere che tipo di fuorilegge sarà – se sarà un fuorilegge onorevole o meno dipenderà da voi. Il mondo risponderà a queste scelte in diversa maniera, e si spera che quando i giocatori cominceranno a condividere le loro esperienze inizieranno a rendersi conto di quanto queste siano diverse le une dalle altre, a seconda delle centinaia di decisioni prese durante il corso del gioco”.

Si tratta di promesse decisamente altisonanti, e che incrementano un hype già di per sé a livelli altissimi: soltanto la prova con mano potrà però sancire la bontà delle parole spese da Rockstar, e per quello bisognerà attendere il prossimo 26 ottobre, data prefissata per il lancio di Red Dead Redemption 2 su PS4 e Xbox One.

