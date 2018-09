Prezzo scontatissimo Spotify Premium: 0.99 euro per 3 mesi, a chi è rivolta l’offerta

Stavate aspettando l’offerta giusta per attivare Spotify Premium ad un prezzo particolarmente conveniente? L’occasione per voi potrebbe essere arrivata, a patto che siate studenti e che abbiate già provato in passato l’edizione a pagamento del noto servizio di streaming musicale (probabilmente il più famoso tra i tanti in circolazione, per niente pochi). La proposta mette a disposizione la possibilità di fruire di tutta la musica inclusa nell’ampio catalogo del provider, tra l’altro al netto delle pubblicità e con l’opportunità di effettuare il download delle tracce preferite, per poterle ascoltare offline. Il costo complessivo mensile del servizio, in situazioni canoniche, è pari a 9.99 euro.

Stando a quanto evidenziato da ‘Tariffando‘, è in vigore una promozione che consente di comprare Spotify Premium a 0.99 euro per 3 mesi, trascorsi i quali il prezzo si stabilirà sui 4.99 euro mensili. La campagna si concluderà il prossimo 29 ottobre, e, come vi dicevamo sopra, sembra essere rivolta agli studenti degli istituti superiori accreditati, che, tra le altre cose, hanno già avuto modo di provare in passato l’offerta a pagamento. Siete più che interessati e vorreste saperne di più? Probabilmente fareste meglio a dare un’occhiata approfondita ai termini ed alle condizioni della proposta commerciale, che ricordiamo permette di pagare Spotify Premium appena 0.99 euro al mese per 3 mesi, con prezzo ridotto dal quarto rinnovo utile a 4.99 euro mensili (la metà del listino intero).

Una promozione, questa, che molti di certo non vorranno lasciarsi sfuggire, specie a rispetto dei requisiti richiesti, e sopra citati, per poterla ritenere valida nei casi specifici. A questo punto, non vi resta che dare un occhio al regolamento interno, per poi procedere, eventualmente, all’attivazione di Spotify Premium al prezzo speciale di 0.99 euro/mese per 3 mesi (attivazione valida fino al 29 ottobre, e non soggetta a proroghe, almeno per il momento).