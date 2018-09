Le lacrime di Kaley Cuoco per la fine di The Big Bang Theory: “Sono triste, avrei continuato per altri 20 anni” (video)

Kaley Cuoco avrebbe continuato a recitare in The Big Bang Theory ancora per molti anni. L’attrice è stata intervistata da Extra TV che l’ha incontrata durante un evento dedicato agli animali, Much Love Animal Rescue, al Microsoft Lounge di Los Angeles.

L’interprete di Penny ricorda in che modo ha reagito alla notizia della fine della comedy, nella quale recita dal 2007: “Sono così triste che stia finendo. Per la cronaca, avrei continuato per altri vent’anni.” L’attrice ammette di essere stata l’unica ad pianto di più, prima di aggiungere: “Sono stata male, ma ognuno di noi stava piangendo”, ha dichiarato l’attrice, che ha aggiunto come lei e gli altri del cast si sono guardati, credendo che fosse uno scherzo: “Speravamo tutti che fosse un gigantesco bazinga! (ndr: una delle parole cult di The Big Bang Theory)”

All’indomani della notizia, sono circolate diverse voci su un possibile spin-off, ma Kaley Cuoco ha ammesso di non sapere assolutamente nulla. Però, la star si è detta disponibile a lavorare di nuovo con Chuck Lorre, co-creatore, sceneggiatore e produttore della fortunata serie tv, qualora si presentasse l’occasione: “Se chiamasse per dirmi ‘facciamo qualcosa domani’, lo farei.”

La neo-sposa si è sottoposta a un intervento chirurgico, effettuato durante la sua luna di miele. L’attrice ha confidato di essere del tutto guarita e tornata al lavoro: “Adesso posso allungare il braccio fino ai capelli!”

La comedy targata CBS terminerà a maggio 2019 con la dodicesima stagione. All’indomani dell’annuncio, ogni membro del cast si è espresso sui social, ringraziando i fan per l’enorme successo dato in tutti questi anni. La serie si è guadagnata finora 54 premi, tra Emmy Awards, Golden Globes, Critics Choice Awards e Satellite Awards.

L’ultima stagione di The Big Bang Theory ha debuttato lunedì sera negli Stati Uniti. In Italia, la stagione è ancora inedita.