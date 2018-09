Valanga di informazioni per Fortnite Stagione 6: contenuti e premi musicali

Dopo la clamorosa novità del cross-play, Fortnite Stagione 6 è il nuovo trend al centro dell’attenzione dei giocatori. A poche ore dall’inizio della Stagione 6 vi abbiamo chiarito tutto ciò che c’è da sapere in questo articolo: Fortnite Stagione 6 dovrebbe essere live in questo momento, ma nel dubbio meglio essere a conoscenza della situazione.

Contestualmente alla giornata dedicata all’aggiornamento sono emerse molte novità a riguardo della Stagione 6 del celebre battle royale. La prima novità, confermata, riguarda una piacevole aggiunta per tutti i giocatori, e coinvolge l’aggiunta di pacchetti musicali all’esperienza di gioco del Battle Pass. Dopo essere stata “annunciata” attraverso un leak, l’aggiunta introduce alcuni pezzi musicali sbloccabili; il primo di essi può essere sbloccato dopo il raggiungimento del livello 13. I pezzi in tutto sono tre: il secondo è sbloccabile al livello 53, il terzo al livello 92. Non è ancora chiaro il funzionamento, e potrebbero essere delle tracce impiegabili nel menu di gioco.

Sempre a riguardo del Battle Pass di Fortnite Stagione 6, sono stati svelati alcuni dettagli per quanto riguarda i premi del già citato Battle Pass. I premi sono stati svelati dal trailer del Battle Pass: tra le novità emergono in primis i pet, tra i quali un draghetto, un cucciolo di cane e una piccola iguana, che si trovano sulle spalle dei personaggi illustrati. A quanto pare saranno parte integrante del gameplay e potrebbero funzionare come veri e propri pet, già visti in moltissimi giochi multiplayer. Tra le altre novità sono da segnalare alcuni costumi provenienti dal mondo dei racconti fantastici.

L’ultima novità degna di nota riguarda il possibile ritorno del Milite Teschio. La celebre skin proveniente dalla prima Stagione è apparsa nel trailer di Fortnite Stagione 6, mentre osserva lo specialista Sun Tan mangiando pop-corn. Il ritorno sarebbe collegato oltretutto all’imminente Halloween, che potrebbe segnare l’occasione perfetta per reintrodurre il costume e poter permettere ai giocatori di sfruttare i suoi interessanti poteri.