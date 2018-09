Lento miglioramento per Lele Spedicato dei Negramaro, prime risposte agli stimoli: gli ultimi dettagli

Lele Spedicato dei Negramaro sta migliorando. Queste le ultime notizie arrivate dal Quotidiano di Puglia, che parlano di reazione volontaria agli stimoli fatte registrare negli ultimi giorni.

Il chitarrista della band salentina si trova ancora in condizioni di coma farmacologico in modo da preservare le condizioni neurologiche. L’artista si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dal giorno 17 settembre, quando è stato trasportato d’urgenza in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale.

In queste settimane, non sono mancati i messaggi d’affetto da parte di colleghi e amici, che gli hanno augurato di riprendersi presto, soprattutto in vista dell’imminente nascita del suo primo figlio atteso dalla moglie Clio che si trovava in sua compagnia al momento del malore.

I Negramaro avrebbero dovuto intraprendere il tour di supporto ad Amore che Torni a partire dal mese di novembre dopo la sessione negli stadi. I concerti non sono ancora stati annullati ma si attende l’annuncio dell’annullamento dei live ai quali non potrebbe partecipare Lele, anche se si riprendesse per la data del primo concerto.

La prognosi sulle sue condizioni rimane comunque riservata, dal momento che i medici della terapia intensiva del Vito Fazzi stanno cautamente parlando di miglioramenti comunque fatti registrare negli ultimi giorni di ricovero.

Giuliano Sangiorgi è intervenuto più volte per ricordare Lele Spedicato, richiedendo ai fan di pensare intensamente a lui in modo che possa tornare tra noi il prima possibile.

La moglie Clio ha invece deciso di rompere il silenzio solo qualche giorno dopo il malore con l’intento di ringraziare tutti coloro che hanno espresso affetto per Lele.