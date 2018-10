Scaletta e ingressi per Laura Pausini a Bari al Palaflorio dal 1° al 4 ottobre: info orari e restrizioni

Laura Pausini a Bari mette a segno altri tre sold out. L’artista di Solarolo è pronta a raggiungere la Puglia dopo i concerti che ha tenuto ad Acireale, con prima data segnata nella serata del 1° ottobre.

I biglietti per assistere allo show non sono più disponibili poiché le date sono già state dichiarate sold out. Coloro che hanno ricevuto il biglietto tramite Corriere Espresso potranno quindi presentarsi alla venue a partire dalle ore 19 per gli ingressi generali. Gli utenti che hanno scelto la consegna sul luogo dell’evento, dovranno invece presentarsi in cassa con la copia del proprio documento di identità valido e la ricevuta di acquisto ottenuta da TicketOne. In caso di ritiro da parte di terzi, occorre invece presentarsi con regolare delega con documento e firma del delegante.

Gli iscritti al fan club potranno invece presentarsi al Laura Truck già a partire dalle 14,30 e fino alle 17,30. L’ingresso è previsto per le ore 17,45. Oltre questo orario, sarà possibile accedere alla venue dalle 19 in poi, così come stabilito per il pubblico non iscritto. Per la verifica delle tessere, non è possibile delegare terze persone.

L’inizio del concerto è previsto a partire dalle ore 21, con Non è detto come prima canzone in scaletta. Il brano è anche il primo estratto da Fatti sentire, dal qualche ha anche presentato Frasi a metà, E.Sta.A.Te e La Soluzione. Di seguito, le indicazioni per arrivare al Palaflorio di Bari con la scaletta del concerto del 1° ottobre.