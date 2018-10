Civilization – Una Nuova Alba: dal videogioco ai tavoli da gioco

Da pochissimi giorni è disponibile in italia, il gioco da tavolo di Civilization, trasposizione fisica del notissimo videogioco strategico per PC che ha fanno innamorare milioni di appassionati sin dagli anni 90′

Saranno riusciti gli autori a trasportare lo spirito del videogioco nella controparte fisica?

Cercheremo di scoprirlo in questo articolo.

Nella Scatola:

8 Schede Leader

16 Tessere della Mappa

1 Indicatore eventi

80 Carte focus

4 Indicatori tecnologia

16 Carte Diplomazia Città-Stato

16 Carte Diplomazia Giocatore

5 Carte Vittoria

24 Carte Meraviglia del Mondo

24 Segnalini Meraviglia del Mondo

1 Segnalino direzione dei barbari

4 Segnalini Città-Stato (a due facce)

8 Segnalini Acqua

4 Segnalini Meraviglia (a due facce)

124 Segnalini Controllo

44 Miniature di Plastica

32 Segnalini Risorsa

9 Segnalini Barbaro

34 Segnalini Commercio

2 Dadi a 6 facce

4 Barre dei Focus

Insomma tanta, tantissima bella roba, come da consuetudine quando si tratta di Fantasy Flight Games.

Bellissime anche le illustrazioni direttamente tratte da Civilization VI

Il Gioco:

Come per il videogioco anche nel gioco da tavolo impersoneremo un Leader che guiderà la propria civiltà durante le diverse epoche storiche alla ricerca della supremazia, economica, scientifica, culturale e fisica sulle altre fazioni.

Il gioco ruota intorno all’utilizzo delle carte azione, distinte per categoria:

Cultura: ci permette di espande i propri confini

Economia: ci permette di inviare carovane verso altre città per stringere alleanze

Industria: ci permette di costruire città o meraviglie

Potenza Militare: ci permette di fortificare le nostre città oppure attaccare città o barbari.

Scienza: ci permette di accumulare punti scienza e potenziare le carte

L’utilizzo delle carte dovrà essere sapientemente combinato con il tipo di territorio in cui andremo ad utilizzarle,

per ottenere benefici maggiori, o avanzare in maniera più rapida.

La mappa è composta da elementi modulari, ottimamente illustrati

Il sistema di combattimento è semplice, senza meccanismi complessi e piuttosto astratti, non avremo infatti nessuna miniatura unità con cui combattere.

Conclusioni:

Il gioco, dalla durata contenuta, (si parla di 30 minuti per giocatore) da il meglio di se in 3/4 Giocatori.

Le meccaniche sono semplici, adatte anche a giocatori meno esperti, ma la profondità che riesce a regalare il titolo lo rende apprezzabilissimo anche dai giocatori incalliti.

Un titolo facile da intavolare, con meccaniche veloci e stimolanti, che merita un posto nella collezione di giocatori esperti o semplici appassionati della saga video-ludica