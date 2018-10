Inattesi problemi Vodafone il 3 ottobre: non funziona il servizio, le zone interessate

Irrompono i problemi Vodafone in queste primissime ore del 3 ottobre. Davvero un brusco risveglio per tutti i possessori di una SIM dell’operatore rosso che in questi minuti stanno constatando il non funzionamento assoluto del servizio, sia per quanto riguarda la linea voce che per la connessione internet. Un down completo e fastidiosissimo che davvero in pochi si sarebbero aspettati.

La situazione, al momento di questa pubblicazione abbastanza grave, è ben fotografata dal servizio DownDetector: le segnalazioni dei problemi Vodafone hanno già raggiunto quota 1500 segnalazioni, un vero e proprio record per l’ora mattutina in cui si sta manifestando proprio l’anomalia per il vettore mobile tanto diffuso in Italia.

Quali sarebbero le zone maggiormente colpite dai problemi Vodafone in questa mattinata? Sempre al momento della stesura di questo primo report, possiamo affermare che è la zona del nord Italia al momento la più colpita in assoluto dal down. La regione più interessata dai malfunzionamenti sembra essere il Piemonte ma le testimonianze di errori di varia natura provengono anche dalla Lombardia e da altre zone settentrionali del nostro stivale. Naturalmente la situazione è in continua evoluzione e non possiamo dare per scontato che le anomalie continuino a diffondersi anche altrove.

Qualcuno dei nostri lettori, appena sveglio e dunque in questi minuti, sta registrando seri problemi Vodafone, sia per la linea voce che per la connessione alla rete internet? Da quale zona del paese ci scrive?

Aggiornamento 7:30 – Le anomalie continuano anche in questi minuti e ancora si conferma per i problemi Vodafone odierni l’area geografica del nord Italia come la zona maggiormente colpita dal disservizio, con in prima linea per il down il Piemonte. In realtà in motli lamentano la totale assenza di linea da subito dopo la mezzanotte e non solo da qualche minuto.

Aggiornamento 8:00 – Le segnalazioni continuano e oramai da un paio d’ore le segnalazioni di problemi Vodafone superano quota 2000, buona parte delle quali provenienti sempre dalla stessa area geografica già segnalata.