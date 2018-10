Ultimi biglietti per la Partita del Cuore a Empoli del 13 ottobre con Ermal Meta e gli altri

La Partita del Cuore a Empoli approda in Toscana per il terzo anno consecutivo con Metti in campo il cuore. L’iniziativa benefica raccoglie alcuni personaggi di spicco del mondo della musica e dello spettacolo che sono pronti a scendere in campo per una buona causa.

La partita si terrà ancora allo Stadio Castellani di Empoli dove esordì nel 2016. Sarà ancora la Nazionale Italiana Cantanti di Paolo Belli a sfidare la Nazionale Calcio TV di Paolo Bonolis, con un match che conta anche sulla presenza di Ermal Meta e tanti altri artisti che hanno deciso di cimentarsi nella competizione a sostegno del movimento Shalom.

I biglietti per assistere alla partita del cuore sono in prevendita su Vivaticket o presso la sede del Movimento Shalom in via Carducci, 4 a San Miniato. La sede è raggiungibile al numero 0571/400462 o alla mail eventi@movimento-shalom.org. I biglietti sono comunque disponibili online, con quelli acquistati prima del 30 settembre validi per partecipare al contest e aggiudicarsi una cena con uno dei protagonisti. Il contest è stato avviato sui social con le foto e i biglietti dei protagonisti.

Il ricavato sarà destinato ai progetti a sostegno dei progetti in via di sviluppo del Movimento Shalom focalizzati nel garantire cure mediche, cibo e formazione per i bambini meno fortunati.

L’appuntamento con la partita del cuore a Empoli è fissato per le 20,45 del 13 ottobre allo Stadio Castellani. I biglietti sono ancora in prevendita su Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati. Ancora da decidere la formazione che scenderà in campo per la prossima competizione, ma è già stata data per certa l’assenza di Briga per impegni di lavoro.

Sembra invece confermato Ermal Meta, che solitamente non è fortunato in campo. L’artista di Fier si era infatti infortunato durante una delle ultime manifestazioni. La formazione scenderà in campo per competere con la Nazionale Calcio TV che conta sulla guida di Paolo Bonolis.